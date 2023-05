Wall street a terminé en demi-teinte lundi, le Nasdaq étant aidé par les gains d'Alphabet et de Meta Platforms, tandis que le S&P 500 a terminé quasiment stable, les investisseurs s'abstenant de faire de gros paris à l'approche d'une nouvelle série de discussions sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

Le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy devaient se rencontrer lundi pour discuter du relèvement du plafond de la dette fédérale, dix jours seulement avant que les États-Unis ne soient confrontés à un défaut de paiement sans précédent.

"Les investisseurs disent en gros : 'Nous donnons au moins une probabilité de 60:40 qu'ils parviennent à un accord en temps utile'", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

"Un accord pourrait n'être qu'une simple prolongation, ce qui reviendrait à décider d'un plafond de la dette lorsqu'ils discuteront également des budgets en septembre.

L'indice S&P 500 a légèrement augmenté de 0,02 % pour terminer à 4 192,63 points.

L'indice Nasdaq Composite a gagné 0,50 % à 12 720,78 points, tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,42 % à 33 286,58 points.

Les commentaires du président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, lundi, selon lesquels la Réserve fédérale pourrait encore devoir augmenter son taux d'intérêt de référence d'un demi-point cette année, ont poussé le dollar américain à la hausse.

Les investisseurs attendront des indices sur la politique monétaire de la part de plusieurs intervenants de la Fed et des données clés cette semaine, telles que l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) d'avril et les biens durables.

La lecture de l'indice PCE, la jauge d'inflation préférée de la Fed, est attendue vendredi.

Les actions liées à la technologie ont soutenu le marché, Alphabet Inc augmentant de 1,87% et Meta Platforms Inc augmentant de 1,1%.

"Alors que le drame du plafond de la dette s'intensifie, les actions technologiques de méga-capitalisation sont devenues le nouveau commerce défensif préféré de Wall street", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA.

Apple Inc a baissé de 0,55% après que Loop Capital a rétrogradé l'action du fabricant de l'iPhone de "acheter" à "conserver", sa première baisse de notation en cinq mois selon les données de Refinitiv.

Dans un geste perçu comme une intensification des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, Pékin a interdit au fabricant de puces Micron Technology Inc de vendre des puces de mémoire à des industries nationales clés, ce qui a entraîné une baisse de 2,85 % de ses actions.

Les valeurs bancaires régionales ont été soutenues par la nouvelle selon laquelle PacWest Bancorp a accepté de vendre un portefeuille de 74 prêts à la construction immobilière à une filiale de Kennedy-Wilson Holdings Inc.

Les actions de PacWest ont augmenté de près d'un cinquième, entraînant dans leur sillage les actions de certaines autres banques régionales.

Les actions des plus grands créanciers ont été modérées, avec JPMorgan Chase & Co en baisse de 0,8 %, bien que la société ait déclaré que ses revenus nets d'intérêts augmenteront de 3 milliards de dollars en raison de l'augmentation des paiements d'intérêts résultant de son achat de First Republic Bank en faillite cette année.

"Tout le monde devrait se préparer à ce que les taux augmentent à partir de maintenant", a déclaré Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, lors de la journée des investisseurs de la banque lundi. "J'ai conseillé à mes clients et aux banques de se préparer à une hausse de six ou sept pour cent.

Les actions de Pfizer Inc ont bondi de plus de 5 % après que son médicament contre le diabète, dans un essai à mi-parcours impliquant des patients atteints de diabète de type 2, a entraîné une perte de poids similaire à celle de l'Ozempic de Novo Nordisk, selon des données publiées dans une revue médicale.

Les actions de Greenhill & Co ont plus que doublé après que Mizuho Financial Group Inc ait acheté la société américaine de conseil en fusions et acquisitions pour 550 millions de dollars, dette comprise.

Chevron, qui fait partie du Dow Jones, a chuté de 1,8 % après que la major pétrolière a déclaré qu'elle allait acquérir PDC Energy Inc. dans le cadre d'une transaction entièrement en actions pour un montant de 7,6 milliards de dollars, dette comprise.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,54 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,74 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

L'indice S&P 500 a enregistré 18 nouveaux sommets sur 52 semaines et neuf nouveaux creux ; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 88 nouveaux sommets et 78 nouveaux creux.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 9,6 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 10,6 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.