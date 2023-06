(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis augmentent

* GameStop plonge suite au départ de son PDG et à des résultats décevants

* Amazon en hausse, Wells Fargo surpondère le titre

* Les indices sont en hausse : S&P 500 0,62%, Dow Jones 0,5% et Nasdaq 1,02%.

8 juin (Reuters) - Les valeurs américaines ont clôturé en hausse jeudi, retrouvant un peu de leur élan grâce au rebond des valeurs technologiques, tandis que la volatilité est tombée à des niveaux historiquement bas avant un calendrier économique et politique riche en événements la semaine prochaine.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur à Wall street, a baissé à un nouveau record à la baisse post-pandémique.

"Ce que vous voyez vraiment sur le marché de la volatilité, c'est un refus de s'engager", a déclaré David Bianco, directeur des investissements pour les Amériques chez le gestionnaire d'actifs DWS Group. "Les investisseurs sont paralysés.

Les investisseurs sont restés sur la touche avant les données sur l'inflation et la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, 73 % des traders estiment que la banque centrale américaine devrait maintenir ses taux d'intérêt dans la fourchette actuelle de 5 % à 5,25 % lors de sa réunion de politique monétaire des 13 et 14 juin. En revanche, il y a 50 % de chances que les taux soient relevés en juillet.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui a tendance à évoluer en fonction des prévisions de taux à court terme, est passé d'un plus haut d'une semaine à 4,51 % après qu'une forte augmentation des demandes hebdomadaires d'allocations de chômage ait signalé un ralentissement du marché du travail.

Le département du travail américain doit publier des données sur l'inflation le 13 juin, le premier jour de la réunion de la Fed. Les chiffres devraient montrer que les prix à la consommation ont légèrement baissé en mai, mais que les prix de base sont restés stables.

Entre-temps, un rebond des valeurs technologiques et des mégacapitalisations a permis aux principaux indices de reprendre pied dans un contexte de faibles volumes.

Le poids lourd Amazon.com Inc a gagné 2,49% alors que Wells Fargo a commencé à couvrir la société avec une note de "surpondération", tandis que Nvidia Corp, Apple Inc et Tesla Inc ont augmenté entre 1,55% et 4,58%.

GameStop Corp a chuté de 17,89 %, l'investisseur milliardaire Ryan Cohen ayant pris la présidence exécutive après que le détaillant de jeux vidéo a évincé son PDG et affiché une perte trimestrielle plus importante que prévu.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 168,59 points, soit 0,5%, à 33 833,61, le S&P 500 a gagné 26,41 points, soit 0,62%, à 4 293,93 et le Nasdaq Composite a ajouté 133,63 points, soit 1,02%, à 13 238,52.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P, la consommation discrétionnaire a mené la charge, tandis que les indices de l'immobilier et de l'énergie ont glissé, ce dernier étant affecté par une baisse des prix du pétrole.

Adobe a bondi de 4,95 % après que Piper Sandler a relevé son objectif de cours sur le titre à 500 dollars. Le fabricant du logiciel Photoshop a déclaré qu'il proposait son outil d'IA "Firefly" aux grandes entreprises.

Lucid Group a chuté de 1,88 % après que le responsable des opérations en Chine du fabricant américain de véhicules électriques de luxe, Zhu Jiang, a déclaré que l'entreprise se préparait à entrer sur le plus grand marché automobile du monde.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,16 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,02 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 71 nouveaux records et 43 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru. Rédaction de Vinay Dwivedi et Marguerita Choy)