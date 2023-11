Un prochain "coup de mou économique" devrait peser sur la récente reprise des actions américaines et bloquer des secteurs tels que la consommation discrétionnaire et les petites capitalisations, ont averti les stratèges du Wells Fargo Investment Institute dans une note publiée lundi.

La société a réduit ses estimations de bénéfices pour 2024 pour l'indice Russell 2000 des petites capitalisations tout en maintenant sa fourchette de prix cible de fin d'année 2024 pour le S&P 500 entre 4 600 et 4 800. L'indice s'est négocié à près de 4 550 lundi.

Bien que l'économie américaine ralentisse, elle ne s'est pas suffisamment détériorée pour justifier que la Réserve fédérale commence à réduire les taux d'intérêt, a indiqué le cabinet. Par conséquent, l'économie souffrira probablement du resserrement du crédit plus longtemps que les marchés ne semblent l'anticiper.

"Nous pensons que les hausses des actions seront limitées jusqu'à ce que la voie vers une reprise de l'économie et des bénéfices devienne claire", a indiqué la société, ajoutant qu'elle suggère aux investisseurs d'ajouter des actions technologiques à grande capitalisation si le S&P 500 se rapproche du bas de sa fourchette pour l'année.

L'indice de référence S&P 500 a progressé de plus de 10 % au cours des trois dernières semaines, les rendements des bons du Trésor ayant atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans à la suite des signes de ralentissement de l'inflation et de l'affaiblissement du marché du travail, ce qui a contribué à stimuler les valorisations dans le secteur des technologies et d'autres secteurs de croissance. Il a atteint son plus haut niveau de l'année à la fin du mois de juillet, lorsque les prévisions d'une récession imminente ont fait chuter les rendements des bons du Trésor.

Les estimations GDPNow de la Fed d'Atlanta montrent que le produit intérieur brut américain a augmenté à un taux annualisé de 2,1 % au quatrième trimestre, en baisse par rapport au taux de 5,1 % enregistré au troisième trimestre début octobre.

Dans l'ensemble, les marchés à terme anticipent une probabilité de 22 % que la Fed commence à réduire ses taux en mars, contre 13,7 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME.

Une ré-accélération de l'économie mondiale dans la seconde moitié de 2024 devrait pousser les actions à la hausse, car l'affaiblissement du dollar et la baisse des taux d'intérêt déclenchent un rallye mondial du risque, a déclaré Wells Fargo.