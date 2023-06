Domino's Pizza ferme 27 magasins au Danemark et sa branche australienne de construction et d'approvisionnement

Le groupe australien Domino's Pizza Enterprises a annoncé mardi la fermeture de 27 magasins au Danemark et de sa filiale de construction et d'approvisionnement en Australie, ce qui a entraîné une baisse de 11,9 % de ses actions dans les premiers échanges et les a placées au bas de l'indice ASX 200.

La franchise australienne a déclaré que la rationalisation des opérations contribuerait à améliorer son bénéfice avant intérêts et impôts pour l'exercice 2024 de 25 millions de dollars australiens (16,89 millions de dollars) à 30 millions de dollars australiens, par rapport aux 113,9 millions de dollars australiens déclarés au premier semestre 2023. Les fermetures de magasins danois représentent 0,7 % de l'empreinte mondiale de Domino's, qui compte 3 827 magasins, a indiqué la société dans un communiqué, ajoutant qu'elle entraînerait également des coûts non récurrents compris entre 80 et 93 millions de dollars australiens pour l'exercice 2023. En février, le géant de la pizza a enregistré sa plus forte baisse de bénéfice net depuis 2011 au cours du semestre juillet-décembre 2022, en raison d'une faible croissance des commandes. L'entreprise avait également indiqué que son bénéfice net après impôt de 144 millions de dollars australiens pour l'exercice 2023 ne serait pas conforme au consensus. "Alors que la restructuration plus importante que prévu pourrait fournir un bénéfice à partir de l'exercice 24, à moins que la société ne puisse améliorer sa proposition de valeur pour les clients et la rentabilité des franchisés, nous nous attendons à ce que le modèle d'affaires reste sous pression", ont déclaré les analystes de Citi dans une note. Domino's a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que les ventes de magasins comparables pour l'exercice 2023 restent inférieures aux perspectives à moyen terme d'une croissance annuelle de 3 % à 6 %, même si la mesure s'est améliorée au quatrième trimestre. (1 $ = 1,4806 dollar australien) (Cet article a été corrigé pour préciser que les fermetures de magasins danois représentent 0,7 % de l'empreinte mondiale, et non 2,0 %, au paragraphe 3).