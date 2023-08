Les actions australiennes ont terminé à un plus bas de quatre semaines lundi, entraînées par l'indice minier, alors que les investisseurs s'inquiètent de la crise actuelle dans le secteur immobilier chinois en difficulté, augmentant les inquiétudes quant à la reprise économique du pays.

L'indice S&P/ASX 200 a chuté de 0,9 % à 7 277 points, sa plus forte baisse depuis le 11 juillet. L'indice de référence a terminé en baisse de 0,2 % vendredi.

La Chine, l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Australie, est confrontée à une demande atone et à des craintes de défaillance concernant son plus grand promoteur immobilier privé, Country Garden, ce qui alimente les craintes d'un ralentissement de la reprise dans le secteur et dans l'économie en général.

Les inquiétudes concernant les liquidités ont pesé sur les contrats à terme sur le minerai de fer de Singapour, qui ont menacé de franchir le seuil de soutien de 100 dollars par tonne métrique. Les prix du cuivre ont également baissé lundi, prolongeant les pertes de la semaine précédente.

Le sous-indice australien des métaux et des mines a chuté de 1,8 % pour atteindre son plus bas niveau en cinq semaines, les géants du secteur, Fortescue et Rio Tinto, perdant respectivement 1,8 % et 2,3 %.

"Les difficultés du secteur immobilier chinois pèsent davantage sur les actions minières de l'ASX", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC, ajoutant que les pertes consécutives du S&P 500 ont également contribué aux mouvements de baisse.

Les investisseurs prudents attendent une série de données économiques de la deuxième économie mondiale, y compris la production industrielle et les ventes au détail, pour obtenir des indications supplémentaires.

"Les données économiques de la Chine ajouteront de la couleur au sentiment général, car d'autres données économiques faibles pourraient aggraver le repli", a ajouté M. Teng.

Pendant ce temps, les banques .AXFJ ont glissé de 0,8 %, les "quatre grandes" banques chutant entre 0,7 % et 1,08 %. Les valeurs technologiques ont augmenté de 0,13 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,09 % pour terminer la journée à 11 826,42 points.

Selon un sondage Reuters, la banque centrale du pays devrait maintenir le taux d'intérêt au jour le jour (OCR) à 5,50 %, son plus haut niveau depuis plus de 14 ans, pour une deuxième réunion consécutive le 16 août.