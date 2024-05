Les actions australiennes sont tombées à leur plus bas niveau en trois semaines mercredi, entraînées par les valeurs financières les plus importantes, alors que les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation des consommateurs d'avril pour obtenir plus de clarté sur la trajectoire de la politique monétaire.

L'indice S&P/ASX 200 était en baisse de 0,7% à 7.711,50 à 0039 GMT. L'indice de référence a clôturé en baisse de 0,3% mardi.

Les données de mardi ont montré que les ventes au détail australiennes ont augmenté en avril, bien qu'à un rythme très lent, indiquant que les consommateurs dépensent moins dans un contexte de coûts d'emprunt élevés et de hausse des loyers.

Les investisseurs attendaient le taux d'inflation d'avril prévu à 01h30 GMT, où les analystes ne s'attendent qu'à une légère baisse de l'inflation annuelle à 3,4% contre 3,5% en mars, selon un sondage Reuters.

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont baissé de 1 %, les quatre grandes banques affichant une baisse comprise entre 1,1 % et 1,4 %.

Les valeurs minières ont enregistré une baisse marginale de 0,1 %. Le minerai de fer Fortescue a perdu jusqu'à 3,3 % et Rio Tinto a reculé de 1,1 %.

Le groupe BHP, le plus grand mineur coté au monde, est resté stable, avant la date limite de 16h00 GMT pour présenter une offre ferme pour son rival britannique Anglo American, plus petit, ou pour s'en retirer pendant six mois.

Les titres des secteurs de la technologie et de la santé étaient également en territoire négatif, perdant respectivement 0,5 % et 0,7 %.

Contrairement à la tendance, les actions aurifères ont augmenté de 0,4 % après que les prix des lingots aient augmenté mardi, aidés par un dollar plus faible avant les données sur l'inflation américaine attendues plus tard cette semaine.

Les valeurs énergétiques ont augmenté de 0,1 % après que les prix du pétrole ont gagné plus d'un dollar par baril en raison de l'attente que l'OPEP+ maintienne les restrictions de l'offre de pétrole brut lors de sa réunion du 2 juin.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 était en hausse de 0,4 % à 11 731,45 après trois séances consécutives de pertes.