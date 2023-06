Les actions australiennes ont augmenté pour la septième session consécutive mardi, les investisseurs pariant que la Reserve Bank of Australia (RBA) pourrait se montrer moins optimiste, après que les minutes de sa dernière réunion de politique générale aient montré que la décision d'augmenter les taux d'intérêt en juin était "finement équilibrée".

L'indice S&P/ASX 200 a terminé en hausse de 0,9 % à 7 357,80, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 20 avril.

Dans le procès-verbal de la réunion de juin de la RBA, la banque centrale a déclaré qu'il était nécessaire d'augmenter les taux d'intérêt en juin pour s'assurer qu'une inflation élevée ne soit pas intégrée dans les attentes en matière de salaires et de prix.

"Il y a de fortes chances que la RBA devienne moins agressive et fasse même une pause dans ses taux en juillet, compte tenu de la déclaration d'aujourd'hui", a déclaré Henry Jennings, analyste principal et gestionnaire de portefeuille à la Marcustoday Financial Newsletter.

Pendant ce temps, le gouverneur adjoint de la RBA, Michelle Bullock, a maintenu l'orientation de la politique de la banque centrale, ajoutant que la politique n'est pas sur une trajectoire préétablie.

À la bourse, les valeurs bancaires ont atteint leur plus haut niveau en sept semaines, bondissant de 1,2 %. Les "quatre grandes" banques ont progressé de 0,8 % à 1,7 %.

Les minières ont effacé les pertes subies lundi, augmentant de 1 %.

Les actions du secteur de l'énergie ont bondi de 1,9 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 8 mars.

Woodside Energy, l'un des principaux acteurs du secteur, a augmenté de 2,2 % après avoir déclaré qu'il avait approuvé le développement du projet pétrolier en eaux très profondes Trion, d'une valeur de 7,2 milliards de dollars, dans le golfe du Mexique, son premier investissement majeur depuis sa fusion avec la branche pétrolière du groupe BHP l'année dernière.

À contre-courant de la tendance, les valeurs aurifères ont reculé de 0,2 %, les prix de l'or restant bloqués dans une fourchette relativement étroite.

Le mineur de lithium Lake Resources a perdu près de 20 % et a été le plus grand perdant de l'indice de référence, un jour après avoir annoncé un retard de trois ans dans la production de son projet Kachi en Argentine.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a augmenté de 0,3 % pour atteindre 11 789,37.

Le pays a déclaré qu'il examinerait la rentabilité de ses banques et qu'il chercherait à savoir si la concurrence dans le secteur fonctionne bien pour les consommateurs. (Reportage de Poonam Behura à Bengaluru ; rédaction de Nivedita Bhattacharjee)