Les actions australiennes ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines lundi, tirées par les valeurs financières et minières, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'inflation locale prévues plus tard dans la semaine pour obtenir des indices supplémentaires sur la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale.

L'indice S&P/ASX 200 était en hausse de 0,7 % à 7 825,70 points à 0029 GMT. L'indice de référence a affiché un gain hebdomadaire de 1,3% vendredi.

Les investisseurs attendent avec impatience les données de l'indice des prix à la consommation (CPI) prévues mercredi après que la Banque de réserve d'Australie (RBA) ait maintenu ses taux d'intérêt la semaine dernière et ait abandonné son objectif de resserrement.

Les données sur l'emploi de la semaine dernière ont montré que l'emploi australien a fortement rebondi en février, tandis que le taux de chômage a plongé bien en dessous des prévisions, signe que le marché de l'emploi est toujours tendu.

Les valeurs minières ont gagné jusqu'à 1,3 % lundi, grâce à la hausse des prix à terme du minerai de fer en raison des perspectives d'amélioration de la demande en Chine.

Fortescue a gagné jusqu'à 5,2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis le 8 mars. Les actions de Rio Tinto et de BHP Group ont gagné respectivement 1,4 % et 1,1 %.

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont augmenté de 0,8 %, leur plus haut niveau depuis le 12 mars. Les quatre grandes banques ont gagné entre 0,3 % et 1,1 %.

Les valeurs énergétiques ont progressé de 1,2 %. Les actions de la société pétrolière et gazière Santos ont grimpé jusqu'à 1,5 %, leur plus haut niveau depuis le 7 février.

À l'inverse, les valeurs aurifères ont perdu jusqu'à 1 %, la principale société d'extraction d'or, Northern Star Resources, chutant jusqu'à 1,3 %.

Les valeurs technologiques ont augmenté de 1,5 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 22 novembre 2021.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 0,7 % pour atteindre 12 056,85 points.