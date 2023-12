Les actions australiennes ont augmenté de plus de 1% jeudi dans le cadre de gains généralisés après que la Réserve fédérale américaine ait signalé que des coûts d'emprunt plus bas seraient disponibles en 2024, tandis que les traders ont évalué les données locales sur l'emploi pour le mois de novembre.

L'indice S&P/ASX 200 a grimpé de 1,5% à 7.366,50 à 0037 GMT et était prêt pour un rallye gagnant de cinq séances. Plus tôt dans la journée, l'indice de référence a augmenté de 1,6% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 2 août.

La Fed a maintenu ses taux d'intérêt pour la troisième réunion consécutive jeudi, comme cela était largement attendu. Elle a reconnu que l'inflation avait diminué et a indiqué que le cycle de resserrement des taux pourrait être terminé et que des coûts d'emprunt plus faibles pourraient être envisagés en 2024.

En novembre, l'emploi en Australie a largement dépassé les prévisions pour le deuxième mois consécutif, les entreprises ayant embauché davantage de salariés à temps plein. Cependant, le taux de chômage a augmenté car davantage de personnes étaient à la recherche d'un emploi.

À Sydney, les actions minières ont mené les gains, bondissant jusqu'à 2,7 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 1er août. Les poids lourds du secteur, le groupe BHP, ont augmenté de 1,4 %, tandis que Rio Tinto a progressé de 1,6 %.

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont augmenté de 0,7 %, ce qui pourrait être leur cinquième séance de hausse consécutive. Les quatre grands prêteurs ont progressé de 0,5 % à 1,0 %.

Les actions aurifères ont bondi de 6,8 % et étaient en passe de connaître leur meilleure séance depuis le 20 mars, après que les prix du lingot aient bondi pendant la nuit. Les principaux acteurs du secteur, Northern Star Resources et Evolution Mining, ont bondi respectivement de 7,0 % et de 4,2 %.

Les actions du secteur de l'énergie ont augmenté de 0,8 %, les prix du pétrole ayant progressé à la suite d'un retrait hebdomadaire plus important que prévu des stocks de brut aux États-Unis. Les principales sociétés énergétiques Woodside Energy et Santos ont grimpé de 0,5 % et 1,4 %, respectivement.

Les valeurs technologiques ont augmenté de 2,9 %, suivant les gains de leurs homologues de Wall Street. Les actions de Xero ont augmenté de 3,1 %.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a augmenté de 0,7 % pour atteindre 11 588,29.

L'économie du pays s'est contractée de manière inattendue au troisième trimestre, car un certain nombre d'industries, y compris l'industrie manufacturière et la construction, ont vu leur activité ralentir et les dépenses des ménages ont diminué, selon les données officielles. (Reportage d'Adwitiya Srivastava à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)