Les actions australiennes ont atteint leur plus haut niveau en sept semaines mardi, les valeurs liées aux matières premières menant la charge, tandis que les traders attendaient les minutes de la réunion de juin de la banque centrale locale pour en savoir plus sur l'évolution des taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,2 % à 7 312,5 à 0046 GMT dans un contexte d'achat généralisé, prolongeant ses gains pour la septième journée. Le volume des transactions, cependant, a été faible car les marchés américains étaient fermés lundi pour un jour férié.

Les investisseurs locaux attendent maintenant la publication des minutes de la Banque de réserve d'Australie plus tard dans la journée pour voir si la banque centrale continuera à augmenter ses taux.

A Sydney, les actions des matières premières ont mené les gains. Les mineurs ont augmenté le plus avec un gain de 0,6%. Rio Tinto, Fortescue Metals Group et BHP Group ont progressé dans une fourchette de 0,4 % à 0,6 %.

Les valeurs énergétiques ont augmenté de 0,9 %, Santos ayant progressé d'environ 0,7 %.

Les banques, qui représentent un tiers de l'indice de référence, ont gagné 0,2 %, tandis que les valeurs technologiques sont restées stables.

En ce qui concerne les entreprises, Woodside Energy a déclaré qu'elle avait approuvé le développement du projet pétrolier en eaux très profondes Trion, d'une valeur de 7,2 milliards de dollars, dans le golfe du Mexique. Ses actions ont augmenté de 0,6 %.

Les actions de Lithium Energy ont grimpé de 9 % après que la société a signé un accord avec Xi'an Lanshen New Material Technology pour la construction d'une usine de lithium de qualité batterie en Argentine.

Le mineur de lithium Lake Resources a été le plus grand perdant de l'indice de référence, un jour après avoir annoncé un retard de trois ans dans la production de son projet Kachi en Argentine et avoir plus que doublé son estimation des coûts. Ses actions ont plongé de 21 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis deux ans.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 0,2 % pour atteindre 11 779,3.