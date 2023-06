Les actions australiennes ont atteint un plus haut de plus d'une semaine mercredi, soutenues par les gains des mineurs, alors que la banque centrale chinoise a abaissé son taux de prêt à court terme, tandis que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,3% à 7161,6 à 0032 GMT, son plus haut niveau depuis le 6 juin. L'indice de référence a augmenté de 0,2% mardi.

Les données ont montré que les prix à la consommation américains ont à peine augmenté en mai et que la hausse annuelle de l'inflation a été la plus faible en plus de deux ans, bien que les pressions sous-jacentes sur les prix soient restées fortes, soutenant l'opinion que la Fed maintiendra les taux inchangés dans sa décision de politique plus tard dans la journée, tout en adoptant une position hawkish.

Sur le front intérieur, les enquêtes menées auprès des entreprises et des consommateurs australiens ont montré mardi que les nuages s'amoncelaient pour l'économie, avec un ralentissement de l'activité commerciale qui s'accélère et une confiance dans les dépenses qui reste proche des niveaux de récession, sur fond d'avertissements concernant d'autres hausses de taux à venir.

Sur la bourse locale, le poids lourd de l'indice minier a augmenté de 2,1%, le sentiment du marché s'étant amélioré après que la banque centrale du premier producteur mondial d'acier a abaissé le taux de prêt à court terme pour la première fois en 10 mois.

Les géants BHP Group, Rio Tinto et Fortescue Metals étaient tous en hausse.

Les valeurs financières ont progressé de 0,9 %, les quatre grandes banques se négociant en territoire positif.

Les actions du secteur de l'énergie ont également augmenté de 0,6 %, à la suite d'une hausse des prix du pétrole.

CSL a été le plus grand perdant de l'indice et a dérapé de 8,6 %, après que les prévisions du géant de la biotechnologie pour l'exercice 24 aient manqué les estimations des analystes.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,2% à 11 627,44.

L'aéroport international d'Auckland (AIA) a baissé de 3,6% à un plus bas de près de cinq mois, après avoir révisé sa politique de dividende.