Les actions australiennes ont progressé mercredi, les gains des valeurs aurifères et minières l'emportant sur les pertes subies par les secteurs de l'énergie et de la technologie, tandis que les acteurs du marché à travers le monde s'inquiètent de la possibilité que les taux d'intérêt restent plus longtemps élevés aux États-Unis.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté d'environ 0,5% à 7.160,2 à 0130 GMT, également aidé par un bond de 4,8% de Woolworths après que le géant de la distribution ait affiché une hausse de son bénéfice annuel, même s'il a mis en garde contre les pressions inflationnistes à court terme. L'indice de référence a augmenté d'environ 0,1% mardi.

Les investisseurs attendent plus d'indices sur les perspectives de taux d'intérêt du symposium de Jackson Hole prévu plus tard cette semaine, où le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell devrait parler de la nécessité de taux élevés pour plus longtemps.

Les mineurs ont bondi d'environ 1,7 %, menant les gains de la journée, après que les prix du minerai de fer en Chine, principal producteur d'acier, se soient redressés mardi, soutenus par des mesures politiques et une demande croissante de la part de la plus grande économie d'Asie.

Les géants du minerai de fer Rio Tinto, BHP Group et Fortescue Metals ont progressé dans une fourchette de 1,1 % à 1,7 %.

À Sydney, les valeurs aurifères ont augmenté d'environ 1,2 %. Les principaux acteurs du secteur, Newcrest Mining et Northern Star Resources, ont progressé d'environ 0,6 % et 0,5 %, respectivement.

Les valeurs technologiques ont chuté de 6,2 % et étaient en passe de connaître leur pire journée depuis la mi-juin de l'année dernière, la société mondiale de logiciels logistiques WiseTech Global ayant chuté de près de 20 % après avoir publié de faibles estimations pour l'année fiscale 2024.

Les valeurs de l'énergie et de la santé ont reculé d'environ 0,2 % chacune.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 0,4 % pour atteindre 11 527,9 (rapporté par Archishma Iyer à Bengaluru ; édité par Subhranshu Sahu).