Les actions australiennes ont augmenté pour la cinquième séance consécutive vendredi, les investisseurs ayant salué les données économiques américaines qui ont alimenté les paris selon lesquels la Réserve fédérale approche de la fin de sa campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 a progressé de 0,4 % à 7 203,9 à 0039 GMT dans un contexte d'achat généralisé. L'indice a gagné 1,2% depuis le début de la semaine, se dirigeant vers sa meilleure semaine depuis la mi-avril.

Les ventes au détail américaines ont augmenté de façon inattendue le mois dernier, les consommateurs ayant augmenté leurs achats de véhicules à moteur et de matériaux de construction, ce qui pourrait aider à éviter une récession redoutée à court terme. L'augmentation des demandes d'allocations chômage a contribué à alimenter les paris selon lesquels la Fed ne procéderait pas à de nouvelles hausses de taux.

Dans le même temps, les espoirs se sont accrus de voir la Chine dévoiler de nouvelles mesures pour soutenir sa reprise post-pandémique chancelante, après que les prix des logements neufs ont augmenté à un rythme plus lent en mai et que les investissements immobiliers se sont effondrés au rythme le plus élevé depuis plus de vingt ans.

En Australie, l'emploi a dépassé les attentes le mois dernier, tandis que le taux de chômage a légèrement baissé, ce qui pourrait accroître la pression sur la banque centrale locale pour qu'elle augmente encore les taux d'intérêt.

Les valeurs énergétiques ont augmenté de 1,6 %, les géants du secteur, Woodside Energy et Santos, progressant de 1,3 % à 1,7 %.

Les valeurs technologiques ont poursuivi la hausse de Wall street et ont progressé de 1,6 %. Les valeurs aurifères ont augmenté de 1,1 % après que les prix des lingots ont clôturé à la hausse pendant la nuit.

Les sociétés minières dépendantes des exportations ont gagné 0,5 %, BHP Group , Rio Tinto et Fortescue Metals évoluant en territoire positif.

Les valeurs financières ont également progressé. L'indice a gagné 2,6 % depuis le début de la semaine et devrait connaître sa meilleure semaine depuis le 31 mars.

Parmi les actions individuelles, AGL Energy a bondi de 15,3 % pour devenir le plus grand gagnant de l'indice de référence après avoir annoncé des prévisions exceptionnelles pour 2024.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 0,1 % pour atteindre 11 692,56.