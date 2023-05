Les actions australiennes ont augmenté lundi dans le cadre d'un rallye général, après que le président américain Joe Biden a déclaré qu'un accord sur le plafond de la dette était prêt à être soumis au vote du Congrès, mettant fin à une impasse de plusieurs mois.

L'indice S&P/ASX 200 a progressé de 1,1 % à 7 220,80 à 0055 GMT, affichant son plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis près de sept semaines. L'indice de référence a perdu 1,5% la semaine dernière.

Les valeurs minières lourdes ont mené les gains sur la bourse, augmentant de 1,6%. Les majors du secteur BHP Group et Rio Tinto ont gagné 1,9% et 1,7%, respectivement.

Les valeurs financières ont augmenté de 1,2 %, les "quatre grandes" banques progressant d'environ 1,2 % chacune.

Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sont parvenus samedi à un accord de principe pour suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars. Les deux dirigeants ont exprimé leur confiance dimanche dans le fait que les membres des partis démocrate et républicain voteront en faveur de l'accord.

Cet accord, qui empêche le gouvernement américain de se retrouver en défaut de paiement - ce qui aurait été une première dans l'histoire - a été conclu après des semaines de négociations houleuses. Il doit encore être adopté par un Congrès très divisé avant le 5 juin.

Les valeurs énergétiques ont augmenté de 1,5 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le début du mois de mars à la suite de la hausse des prix du pétrole.

Woodside Energy a progressé de 1,4 % et Santos de 1,3 %.

En ce qui concerne les entreprises, AMP Ltd a déclaré que Blair Vernon remplacerait Peter Fredricson en tant que directeur financier et que sa branche locale de gestion de patrimoine serait dissoute dans le but de simplifier la structure organisationnelle. Ses actions ont gagné 0,9 %.

Les actions de Leo Lithium Ltd ont augmenté de 14 % pour atteindre un niveau record après que le producteur de lithium a signé un accord avec le groupe chinois Ganfeng Lithium pour lever 106 millions de dollars australiens et coopérer à la montée en puissance de son projet Goulamina.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a augmenté de 0,6 % pour atteindre 11 897,28. (Reportage d'Ayushman Ojha à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)