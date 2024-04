Les actions australiennes ont chuté mercredi, entraînées par les valeurs financières et les valeurs de la santé, alors que les investisseurs du monde entier ont réduit les attentes d'une baisse des taux d'intérêt en juin de la part de la Réserve fédérale américaine.

L'indice S&P/ASX 200 a chuté de 0,7% à 7.831,20 à 0004 GMT. L'indice de référence a clôturé en baisse de 0,1% mardi, se retirant d'un record atteint plus tôt dans la session.

Les données économiques récentes ont montré des signes d'une économie américaine forte, soulevant des craintes que la Fed pourrait retarder la réduction des taux d'intérêt.

Les minutes de la dernière réunion de la Reserve Bank of Australia ont montré mardi que la banque centrale avait besoin de plus de temps pour être confiante dans l'inflation afin d'exclure de futures hausses de taux.

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont baissé de 0,7 %, les quatre grandes banques affichant une baisse comprise entre 0,3 % et 0,6 %.

Les valeurs technologiques ont suivi le Nasdaq à la baisse et ont été les plus grandes perdantes en pourcentage.

Le sous-indice a chuté de 2,9 % pour atteindre son plus bas niveau depuis le 29 février, Xero et WiseTech Global ayant perdu respectivement 3,3 % et 5,4 %.

Les actions du secteur de la santé ont perdu environ 1,3 %, avec CSL en baisse de 0,9 %.

Les valeurs immobilières ont chuté de 2,6 %, LendLease Group et Mirvac Group perdant respectivement 1,3 % et 2,3 %.

Les valeurs minières ont augmenté de 0,5 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 19 février, grâce à la vigueur des prix des matières premières sous-jacentes.

Les géants du secteur, BHP Group, Rio Tinto et Fortescue, ont progressé respectivement de 1 %, 0,7 % et 0,4 %.

Les actions du secteur de l'énergie ont augmenté de 0,8 % après que les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis un an mardi, dans le contexte des conflits entre la Russie et l'Ukraine et au Moyen-Orient.

Les géants de l'énergie Woodside Energy et Santos ont grimpé de 0,8 % et 0,7 %, respectivement.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a chuté de 0,9 % à 11 983,11. (Rapport de Shivangi Lahiri à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)