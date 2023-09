Les actions australiennes ont chuté de plus de 1 % vendredi et sont en passe de connaître leur pire semaine depuis plus d'un an, la Réserve fédérale américaine ayant indiqué que les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps que prévu, ce qui a pesé sur le sentiment.

L'indice S&P/ASX 200 a reculé de 1,2% à 6.978,5 à 0038 GMT, s'apprêtant à vivre une cinquième séance de baisse. Pour la semaine, il a chuté de 4,3%, en voie de réaliser sa pire semaine depuis le 17 juin 2022.

Globalement, le sentiment des investisseurs a été atténué après que la Réserve fédérale américaine, plus tôt cette semaine, ait adopté un ton plus hawkish que prévu et ait signalé une autre augmentation des taux cette année et une politique monétaire plus stricte jusqu'en 2024 pour lutter contre l'inflation.

En Australie, l'attention se porte désormais sur les données relatives à l'inflation et aux ventes au détail du mois d'août, attendues la semaine prochaine, pour savoir comment l'économie s'est adaptée aux hausses de taux agressives de la banque centrale.

Les poids lourds de l'industrie minière ont chuté de 1,6 % lors d'une cinquième séance de baisse consécutive, en passe de connaître leur pire journée depuis le 7 septembre. Les géants miniers BHP Group, Rio Tinto et Fortescue ont chuté de plus de 2 % chacun.

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont reculé de 0,8 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis le 28 août. Les quatre grandes banques ont perdu entre 0,9 % et 2,0 %.

Les valeurs énergétiques ont baissé de 0,9 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis le 21 juillet. Pour la semaine, le sous-indice a chuté de 5,6 % et était en passe de connaître sa pire semaine depuis le 10 mars.

Les valeurs aurifères ont reculé de 1,3%, chutant pour la troisième session consécutive, à leur plus bas niveau depuis le 14 septembre.

Le Groupe Costa Holdings a augmenté de 6,4 % pour devenir le plus grand gagnant de l'indice de référence, après que la société d'horticulture ait déclaré qu'elle avait conclu un accord pour être rachetée par un consortium dirigé par la société américaine de capital-investissement Paine Schwartz Partners, dans le cadre d'un accord qui l'évalue à 1,50 milliard de dollars australiens (962,6 millions de dollars).

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a reculé de 0,7 % à 11 237,86.