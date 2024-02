Les actions australiennes ont chuté de près de 1,5 % mercredi, entraînées par les valeurs aurifères et bancaires dans un vaste mouvement de repli après la publication d'un taux d'inflation élevé aux États-Unis, tandis que la Commonwealth Bank of Australia a reculé après que le prêteur a fait état d'une baisse de ses bénéfices en espèces au premier semestre.

L'indice S&P/ASX 200 était en baisse de 1,4% à 7.500,70, à 0026 GMT, prolongeant ses chutes pour une troisième session.

Le marché australien a suivi Wall Street à la baisse après que les données ont montré que l'inflation américaine a augmenté plus que prévu en janvier, renforçant les attentes que la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt en mars.

A Sydney, les valeurs financières ont chuté de 2,1% après un rallye de cinq séances.

Les actions de CBA ont reculé de 3,8 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis le 18 janvier. Le principal prêteur australien a averti que l'effet retardé des taux d'intérêt élevés continuerait à exercer une pression financière sur les ménages et les entreprises au cours de l'exercice 2024.

Pour les six mois se terminant le 31 décembre, le bénéfice en espèces de CBA a chuté à 5,02 milliards de dollars australiens (3,24 milliards de dollars), contre 5,18 milliards de dollars australiens il y a un an.

National Australia Bank et ANZ Group Holdings ont chuté respectivement de 2,1 % et de 1,9 %.

Les stocks d'or ont chuté de 3,9 %, leur plus forte baisse intrajournalière depuis le 9 octobre, après que les prix du lingot aient atteint un plus bas de deux mois dans la nuit, alors que des données sur l'inflation plus fortes que prévu ont tempéré les perspectives d'une réduction précoce des taux d'intérêt aux États-Unis.

Les poids lourds de l'industrie minière ont chuté de 1,8 %, enregistrant ainsi leur plus forte baisse intrajournalière depuis le 14 novembre. BHP Group, Rio Tinto et Fortescue ont perdu entre 1 % et 2,7 %.

Les valeurs énergétiques ont reculé de 1,5 %, tandis que le secteur de la santé a chuté de 1,2 %.

Parmi les gagnants, AMP a progressé de 11,9% dans son plus grand gain intrajournalier depuis le 28 avril 2022, après que le gestionnaire de patrimoine ait affiché une augmentation de 6,5% de son bénéfice sous-jacent pour l'exercice 2023.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a chuté de 1 % à 11 621,44.

Fletcher Building a perdu jusqu'à 16,4 % et se dirigeait vers la pire séance de son histoire, après avoir enregistré une perte semestrielle, pénalisée par une provision exceptionnelle pour la construction du Centre international de congrès de Nouvelle-Zélande. (Rapport de Neha Soni à Bengaluru ; rédaction de Subhranshu Sahu)