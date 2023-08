Les actions australiennes ont chuté lundi, tirées par les sous-indices financiers et technologiques, les investisseurs restant sur la touche pour évaluer les perspectives de la Réserve fédérale américaine en matière de taux d'intérêt cette semaine et attendant également de nouvelles mesures politiques de la part de Pékin.

L'indice S&P/ASX 200 était en baisse de 0,2% à 7 130,3 points à 0105 GMT.

Les investisseurs mondiaux s'attendent à une réduction des taux d'intérêt en Chine, le plus grand partenaire commercial de l'Australie, la plupart d'entre eux étant déjà déçus par les mesures de relance annoncées pour soutenir son économie en difficulté.

Les traders sont également à l'affût d'une nouvelle trajectoire dans les hausses de taux de la Fed américaine lors de la conférence de Jackson Hole plus tard cette semaine.

De retour dans la région, le secteur financier australien a été le plus à la traîne de l'indice de référence, perdant environ 0,6 %. Trois des quatre plus grandes banques ont enregistré une baisse comprise entre 0,2 % et 0,9 %.

Les actions de Westpac ont glissé de plus de 2 % pour atteindre leur plus bas niveau en six semaines après que le troisième plus grand prêteur du pays ait signalé des dépenses plus élevées au cours de son troisième trimestre.

L'indice minier a baissé d'environ 0,2 %, les majors du minerai de fer Rio Tinto et BHP Group ayant perdu 0,6 % et 0,3 %.

BHP Group devrait annoncer ses résultats pour l'exercice 2023 mardi.

L'indice technologique a suivi la performance de ses homologues américains, en baisse d'environ 1 %.

Les indices de l'or et de la santé ont également pesé sur l'indice de référence, chutant respectivement d'environ 1,1 % et 0,7 %.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a chuté de près de 1 % pour atteindre 11 503,98 points.

Les actions d'A2 Milk ont chuté de 12 % après que le producteur laitier a prévu une faible croissance des revenus et des défis sur le marché chinois des préparations de lait infantile pour l'année fiscale 2024.