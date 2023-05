Les actions australiennes ont chuté pour la quatrième séance consécutive jeudi, les mineurs et les valeurs financières étant en tête des baisses, tandis que le producteur de vin Treasury Wine Estates s'est effondré après avoir mis en garde contre la compression de la demande et l'augmentation des coûts d'emballage.

L'indice S&P/ASX 200 a chuté de 0,7% à 7 165,3 à 00h38 GMT. L'indice de référence a terminé en baisse de 0,6% mercredi.

Treasury Wine Estates a chuté de 7,8% après avoir averti que l'inflation réduisait la demande pour son vin de qualité commerciale et augmentait les coûts d'emballage. Il a été l'un des principaux perdants de l'indice de référence.

Les mineurs ont baissé de 1,7 % et ont atteint leur niveau le plus bas depuis la fin du mois de mars, alors que les prix de l'acier ont chuté en Chine en raison des inquiétudes liées à la reprise économique.

Rio Tinto et BHP Group ont perdu respectivement 1 % et 1,3 %.

Les valeurs bancaires ont perdu 0,7 %, les "quatre grandes" banques affichant une baisse comprise entre 0,3 % et 0,7 %.

Les valeurs aurifères ont chuté de 2,2 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis plus de sept semaines. Le prix de l'or est resté stable après que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine ont signalé une pause probable dans la campagne d'augmentation des taux en juin.

Les principaux acteurs du secteur, Newcrest Mining et Northern Star Resources, ont reculé respectivement de 1,2 % et de 2,9 %.

Par ailleurs, l'absence de progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine a également maintenu les investisseurs dans l'expectative. Les valeurs immobilières et énergétiques nationales ont également reculé de 0,8 % et 0,1 %, respectivement.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a baissé de 0,1% à 11 965,39.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a augmenté le taux d'escompte de 25 points de base supplémentaires pour atteindre le taux le plus élevé en plus de 14 ans à 5,5 % mercredi, tout en signalant la fin de son cycle de hausse le plus agressif depuis 1999.

Le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a déclaré que le comité était confiant dans le niveau de restriction des taux d'intérêt à l'heure actuelle.

Les actions de Fonterra Co-operative Group ont augmenté de 3,5 % après que le géant laitier a augmenté ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2023, tout en s'attendant à payer un prix plus bas pour le lait à ses agriculteurs. (Reportage de Poonam Behura ; Rédaction de Shailesh Kuber)