Les actions australiennes ont chuté mardi après trois séances consécutives de gains, la plupart des principaux secteurs se négociant en territoire négatif, alors que les traders attendent une décision de politique de la banque centrale du pays prévue plus tard dans la journée.

L'indice S&P/ASX 200 était en baisse de 0,7 % à 7 216,3, à 0044 GMT, après avoir augmenté de 1,8 % au cours des trois dernières séances.

La Reserve Bank of Australia maintiendra probablement son taux d'intérêt directeur inchangé à 3,85% mardi, malgré une inflation qui reste bien au-dessus de la fourchette cible, selon un sondage Reuters.

Toutefois, les analystes de RBC Economics ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la RBA soit forcée de réagir au récent flux de données en augmentant les taux, avec un suivi en juillet.

Globalement, le sentiment de risque a été modéré, les participants au marché restant sur la touche pour voir si la Réserve fédérale américaine s'abstiendrait de relever ses taux en juin après que les données publiées la semaine dernière aient montré un ralentissement de la croissance des salaires.

À Sydney, les valeurs financières lourdes ont mené les pertes avec une chute de 1,1 %. Les "quatre grandes" banques ont perdu entre 0,8 % et 1,2 %.

Les valeurs énergétiques ont baissé de 0,1 %, les prix du pétrole ayant abandonné la plupart des gains de la session précédente, suite à l'annonce par l'Arabie Saoudite, principal exportateur, d'une nouvelle réduction de la production.

Les géants du secteur, Santos et Woodside Energy, ont chuté de 1,2 % et 0,9 %, respectivement.

Les mineurs ont baissé de 0,3 %, le groupe BHP et Rio Tinto perdant respectivement 0,8 % et 0,5 %.

Les valeurs aurifères ont baissé de 0,6 %, Newcrest Mining, la plus grande mine d'or du pays, perdant 1,7 %.

Parmi les valeurs individuelles, l'opérateur de la bourse nationale ASX Ltd a perdu 9,1 % et a été le plus grand perdant de l'indice boursier de référence, en raison d'une augmentation des dépenses en capital pour l'année fiscale 2024 et d'une révision de la politique de dividendes.

Le fabricant d'engrais Incitec Pivot a déclaré que son PDG et son directeur général, Jeanne Johns, quitteraient leurs fonctions. Ses actions ont augmenté de 2,3 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,3 % à 11 880,9, alors que les marchés reprenaient leurs activités après un long week-end de vacances. (Reportage d'Ayushman Ojha à Bengaluru ; rédaction de Subhranshu Sahu)