Les actions australiennes ont baissé dans un marché volatile lundi, les pertes dans le secteur financier l'emportant sur les gains dans les secteurs de l'or et de l'énergie, à l'approche d'une série de rapports sur les résultats des entreprises cette semaine.

L'indice S&P/ASX 200 a baissé de 0,1% à 7 319,0 à 0026 GMT après avoir clôturé en hausse de 0,2% vendredi.

Les marchés asiatiques ont commencé la semaine sur une note prudente après que les données aient montré que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en juillet, mais des gains salariaux solides et une baisse du taux de chômage à 3,5% ont indiqué une tension continue dans les conditions du marché du travail.

Vendredi, la Reserve Bank of Australia a revu à la baisse ses perspectives de croissance économique et d'inflation pour l'année, déclarant qu'il faudrait "un peu plus de temps" pour évaluer l'évolution de l'économie et des risques pour l'inflation et l'emploi.

Les investisseurs du monde entier attendent maintenant les chiffres de l'inflation américaine de juillet pour avoir des indications sur la trajectoire de relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

À Sydney, les valeurs financières ont reculé de 0,4 %, les quatre grandes banques se négociant en territoire négatif.

Les stocks d'or ont augmenté de 0,5 % après que les prix des lingots aient clôturé en hausse vendredi en raison d'un dollar plus faible et de rendements du Trésor plus bas.

Les valeurs énergétiques ont progressé de 0,3 % grâce à la fermeté des prix du pétrole, les principaux producteurs, l'Arabie saoudite et la Russie, s'étant engagés à maintenir l'offre à un niveau bas pendant un mois supplémentaire.

Parmi les actions individuelles, Estia Health a bondi de 10% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 5 septembre 2018 après que l'opérateur de soins aux personnes âgées ait signé un accord pour être racheté par la société d'investissement américaine Bain Capital pour une valeur de 838 millions de dollars australiens.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a reculé de 0,1% à 11 931,9 (rapporté par Nausheen Thusoo à Bengaluru ; édité par Subhranshu Sahu).