Les actions australiennes ont baissé mardi, les investisseurs se préparant aux données sur l'inflation locale et américaine prévues plus tard dans la semaine, tandis que le groupe Coles a augmenté de plus de 6 % grâce à des bénéfices intermédiaires supérieurs aux prévisions.

L'indice S&P/ASX 200 a baissé de 0,4% à 7.624,2 à 2354 GMT, entraîné par des pertes dans les valeurs aurifères et minières. L'indice de référence a terminé en hausse de 0,1% lundi.

Les marchés attendaient les données sur l'inflation des États-Unis et de l'Australie pour des indices sur les taux d'intérêt, tout risque de hausse étant susceptible de remettre en question les attentes de réduction des taux d'intérêt.

En Nouvelle-Zélande, la banque centrale doit rendre sa décision de politique monétaire mercredi, et un sondage Reuters prévoit que le taux d'escompte restera inchangé à 5,50 %, son plus haut niveau depuis 15 ans.

À Sydney, les stocks d'or ont baissé de 2,3 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis quatre mois, après que les prix des lingots ont clôturé à la baisse pendant la nuit.

Les actions de Newmont Corp, cotées en Australie, ont chuté de 3,2% et ont été parmi les principaux perdants de l'indice de référence. Evolution Mining a glissé de 2,5%.

Les mineurs ont chuté de 1,5 %, atteignant leur niveau le plus bas depuis le 25 octobre, après que les prix du minerai de fer ont clôturé à la baisse pendant la nuit en raison des niveaux de stocks plus élevés en Chine et des inquiétudes concernant le ralentissement de l'activité de construction.

Rio Tinto a perdu 1,3 %, tandis que le groupe BHP a baissé de 0,9 %.

Les valeurs de l'immobilier et de la santé ont chuté respectivement de 1,4 % et de 0,9 %.

Dans le même temps, les valeurs énergétiques ont augmenté de 0,6 %, suivant les gains des prix du pétrole dans le contexte d'éventuelles perturbations du transport maritime.

Les actions du principal explorateur de pétrole et de gaz, Woodside Energy, ont augmenté de 1,4 %. Le bénéfice annuel de la société a diminué en raison de la baisse des prix réalisés pour ses produits, mais a dépassé les attentes du marché. Santos, l'une des principales entreprises du secteur, a progressé de 0,4 %.

Parmi les actions individuelles, Coles Group a augmenté de plus de 6 %. Le deuxième plus grand épicier d'Australie a signalé une baisse de son bénéfice semestriel, mais a réussi à dépasser les prévisions du consensus.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,3 % à 11 668,8. (Reportage de Poonam Behura à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)