Les actions australiennes ont augmenté jeudi, se remettant des pertes subies en début de séance après que les parlementaires américains ont voté pour approuver un projet de loi visant à éviter un défaut de paiement paralysant, ce qui a réjoui les investisseurs.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,5% à 7 091,3 à 0132 GMT. L'indice de référence a baissé de 3% en mai.

Une majorité de la Chambre des représentants américaine a voté mercredi pour approuver un projet de loi bipartisan visant à suspendre le plafond de la dette du gouvernement de 31 400 milliards de dollars, cinq jours seulement avant la date limite pour éviter un défaut de paiement paralysant.

Le vote s'est poursuivi sur le projet de loi, qui doit également être approuvé par le Sénat à majorité démocrate avant que le président Joe Biden ne puisse le signer.

Les actions aurifères locales ont bondi de 2,3 %, menant les gains sur l'indice de référence, avec la plus grande mine d'or du pays, Newcrest Mining, qui a gagné environ 3 %.

Les actions du secteur de l'énergie ont gagné 0,5 %, les principales actions du secteur, Santos, ayant gagné jusqu'à 0,4 %.

Pendant ce temps, l'activité des usines en Chine, le principal partenaire commercial du pays, s'est contractée plus rapidement que prévu en mai en raison de l'affaiblissement de la demande, augmentant la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils consolident une reprise économique inégale et faisant chuter les marchés financiers asiatiques.

Contrairement à la tendance, les mineurs ont perdu 0,3 %, le groupe BHP et Rio Tinto perdant respectivement 0,2 % et 0,8 %.

Localement, les prix de l'immobilier australien ont augmenté pour le deuxième mois consécutif en avril, après avoir chuté d'environ 9 % entre mai 2022 et février de cette année, ce qui suggère que la chute des prix de l'immobilier dans le pays a atteint son point le plus bas et que le marché est en train de rebondir.

Les valeurs financières lourdes ont progressé de 0,6 %, tandis que les valeurs technologiques ont gagné 1,3 %.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a augmenté de 0,5 % pour atteindre 11 875,05. (Reportage d'Ayushman Ojha à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)