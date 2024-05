Les actions australiennes ont étendu leurs gains à la cinquième session consécutive mercredi, avec les entreprises de soins de santé parmi les principaux gains, les investisseurs évaluant la position de la banque centrale sur l'assouplissement de la politique monétaire après qu'elle ait mis en garde contre l'inflation.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,2% à 7.809,800 à 0042 GMT. L'indice de référence a clôturé en hausse de 1,4% mardi.

La Banque de réserve d'Australie a maintenu son taux d'escompte de 4,35 %, le plus élevé depuis 12 ans, à la fin de sa réunion de deux jours mardi, mais elle a discuté d'une augmentation des taux d'intérêt lors de la réunion en raison d'une lecture décevante de l'inflation élevée au premier trimestre.

"A l'heure actuelle, nous pensons que les taux sont au bon niveau pour atteindre cet objectif, mais il y a des risques et à ce stade, le conseil d'administration n'exclut rien", a déclaré Michele Bullock, gouverneur de la RBA.

"Le résultat le plus probable est un taux inchangé pendant un certain temps, mais d'autres surprises à la hausse changeront le calcul", ont déclaré les analystes de Westpac.

Pour la journée, les valeurs financières ont perdu 0,3 %, avec deux des quatre grandes banques en baisse, tandis que le groupe ANZ a gagné 1,3 %.

Les valeurs minières ont perdu 0,1 % alors que les prix du minerai de fer se sont stabilisés. Le géant minier Rio Tinto a perdu 0,3 %.

Les valeurs énergétiques ont augmenté de 0,8 %, Woodside Energy gagnant 0,3 %. Santos a également progressé de 1 %.

Le secteur de la santé a fait un bond de 0,4 %, tandis que les valeurs immobilières ont augmenté de 0,6 %.

Les entreprises du secteur des technologies de l'information ont légèrement augmenté de 0,2 %.

La société de services financiers Perpetual Ltd a déclaré qu'une filiale de la société d'investissement mondiale KKR & Co achèterait ses activités de fiducie d'entreprise et de gestion de patrimoine pour 2,18 milliards de dollars australiens. L'action de Perpetual a chuté de 6,4 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis le 5 décembre.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 est resté stable à 11 798,6900.

Les investisseurs néo-zélandais attendent la décision de la banque centrale plus tard dans le mois, où l'on s'attend généralement à ce qu'elle maintienne son taux d'intérêt inchangé.

(1 $ = 1,5191 dollar australien) (Reportage de Rajasik Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)