Les actions australiennes ont progressé dans un marché étroit mardi, tirées par les valeurs minières, alors qu'une poignée de parlementaires républicains aux Etats-Unis ont déclaré qu'ils s'opposeraient à un accord sur le relèvement du plafond de la dette, ce qui laisse présager de nouveaux obstacles.

Bien qu'attendue, cette opposition illustre les obstacles que le président démocrate Joe Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy devront surmonter pour que la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, et le Sénat, contrôlé par les démocrates, adoptent l'accord.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,1% à 7 217,4 à 0049 GMT. L'indice de référence avait clôturé en hausse de 0,9% lundi.

Les jours fériés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne ont rendu la nuit très calme en ce qui concerne les mouvements du marché, ont déclaré les analystes de NAB.

À Sydney, les actions minières ont mené les gains avec une hausse de 0,2%. Les majors du secteur, BHP Group et Rio Tinto, ont gagné respectivement 0,8 % et 1,2 %.

Les valeurs financières ont légèrement augmenté de 0,1 %, Westpac Banking Corp et National Australia Bank progressant respectivement de 0,2 % et 0,3 %. Les deux autres des "quatre grandes" banques ont perdu entre 0,1 % et 0,4 %.

Les valeurs énergétiques ont perdu jusqu'à 0,5 %, Woodside Energy et Santos reculant respectivement de 0,3 % et 0,9 %.

Parmi les valeurs individuelles, Sayona Mining a chuté de 14,3 % et a été le plus grand perdant de l'indice de référence, alors que le producteur de lithium a repris ses activités après avoir réalisé un placement de 200 millions de dollars australiens.

Le transporteur phare Qantas Airways a prévu des dépenses d'investissement plus élevées pour l'exercice 2024, car il vise à renouveler sa flotte. Ses actions ont augmenté de 0,9 %.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a baissé de 0,1% à 11 935,65. (1 $ = 1,4743 dollar australien) (Reportage d'Ayushman Ojha à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)