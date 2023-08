Les actions australiennes ont prolongé leurs pertes lundi, entraînées par les valeurs financières et minières, alors que les investisseurs attendent de nouvelles données économiques chinoises attendues cette semaine, qui augmenteront probablement les appels à des mesures de relance sérieuses de la part de la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice S&P/ASX 200 a chuté de 0,3 % à 7 318,2 à 0041 GMT, sa plus forte baisse depuis le 3 août. L'indice de référence a terminé en baisse de 0,2% vendredi.

Les investisseurs attendent les données mensuelles d'activité de la Chine cette semaine sur fond d'inquiétudes concernant la croissance économique du pays ainsi que de déception due à l'absence de soutien fiscal et monétaire significatif de la part de Pékin.

Dans son pays, le gouverneur sortant de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré vendredi que la banque centrale en était au "stade de l'étalonnage" de la politique monétaire, ajoutant que le pire était passé pour l'inflation.

Les banques ont reculé de 0,5 %, les "quatre grandes" banques enregistrant une baisse comprise entre 0,4 % et 0,5 %.

Les actions de la Bendigo and Adelaide Bank ont affiché leur plus forte baisse en 22 semaines, car les bénéfices en espèces de 576,9 millions de dollars australiens (373,83 millions de dollars) pour l'ensemble de l'année n'ont pas atteint le consensus de 593,8 millions de dollars australiens établi par Visible Alpha.

Les mineurs ont également chuté de 0,5 % pour atteindre leur plus bas niveau en cinq semaines. Les poids lourds Rio Tinto et BHP Group ont perdu respectivement 0,5 % et 0,6 %.

Les valeurs technologiques ont suivi les pertes de la semaine dernière à Wall Street et ont reculé de 0,3 %.

Lendlease Group a chuté de 1,3 % après que le promoteur ait affiché une perte annuelle plus importante, reflétant des conditions commerciales difficiles, des évaluations plus faibles pour ses propriétés et l'impact de la législation au Royaume-Uni.

Les actions de Beach Energy ont chuté de 5,2 % après avoir affiché une baisse de 24 % du bénéfice net annuel sous-jacent après impôts.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 est resté stable à 11 833,66.

La banque centrale du pays devrait maintenir le taux d'intérêt au jour le jour (OCR) à 5,50 %, son plus haut niveau depuis plus de 14 ans, pour une deuxième réunion consécutive le 16 août, selon un sondage Reuters.

(1 $ = 1,5432 dollar australien) (Reportage de Poonam Behura à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)