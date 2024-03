Les actions australiennes ont chuté de 1,5% vendredi, et sont en passe de connaître leur pire semaine depuis un an et demi, les minières étant en tête des pertes, tandis que les financières étaient sur le point d'afficher leur première baisse hebdomadaire depuis plus de quatre mois.

L'indice S&P/ASX 200 était en baisse de 1,5% à 7.597,3 points, à 0034 GMT. L'indice de référence était en voie d'enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre 2022.

La volatilité des prix des matières premières a pesé lourdement sur la bourse riche en ressources au cours de la semaine dernière, les prix du minerai de fer se négociant à des niveaux inférieurs de près de sept mois en raison des préoccupations de la demande en Chine, le principal consommateur, ce qui a eu un impact négatif sur les mineurs locaux.

Les poids lourds de l'industrie minière ont chuté de 2,5 % et étaient sur le point d'enregistrer leur plus forte perte hebdomadaire depuis la mi-janvier, alors que les prix du minerai de fer ont continué à baisser vendredi.

Les géants miniers BHP et Rio Tinto ont perdu respectivement 1,7 % et 2,3 %.

Les valeurs financières australiennes ont chuté de 1,8 % et ont perdu près de 5 % depuis le début de la semaine. Le sous-indice était en passe d'afficher sa première baisse hebdomadaire depuis novembre 2023.

Les quatre grandes banques ont perdu entre 1,7 % et 3 %.

Les valeurs aurifères ont baissé de 2 %, la hausse du dollar américain ayant rendu le lingot plus cher pour les acheteurs étrangers.

Northern Star Resources, l'une des principales sociétés du secteur, a chuté de 3,3 %, tandis que les actions de Newmont Corporation, cotées à l'ASX, ont perdu 1 %.

Les sous-indices de la technologie et de la santé ont chuté de 1,2 % chacun.

À l'inverse, les entreprises du secteur de l'énergie ont gagné 0,5 % grâce à la hausse des prix du pétrole brut, mais elles étaient sur le point d'enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis février.

Woodside Energy a fait un bond de 0,3 % tandis que Santos a grimpé de 0,6 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a glissé de 0,5 % à 11 745,09 points. Si les pertes se maintiennent, l'indice devrait connaître sa pire semaine depuis la mi-janvier.