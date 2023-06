Les actions australiennes sont en passe de mettre fin à une série de quatre séances de baisse ce mardi, les banques menant la danse, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'inflation locale et les ventes au détail prévues plus tard dans la semaine pour obtenir des indices économiques.

L'indice S&P/ASX 200 était en hausse de 0,5% à 7 111,5 points à 0048 GMT. L'indice de référence a clôturé en baisse de 0,3% lundi.

Les analystes des principales banques australiennes s'attendent à ce que l'inflation en mai ait diminué par rapport au mois précédent alors que les investisseurs commencent à se concentrer sur les emplois nationaux et les données des ventes au détail au cours de la semaine.

Sur l'indice de référence, le poids lourd de la finance est apparu comme le plus grand gagnant dans un environnement de taux d'intérêt élevés, ajoutant 0,8%.

Toutes les banques du "Big Four" se sont négociées dans le vert, le plus grand prêteur du pays, Commonwealth Bank of Australia, augmentant de 1,2 %.

Les mineurs ont gagné 0,4 %, les géants du minerai de fer BHP Group, Rio Tinto et Fortescue Metals Group gagnant entre 1,1 % et 0,3 %.

Les valeurs immobilières ont bondi de 1,8 %, le groupe Goodman ajoutant près de 2 % au sous-indice.

Les valeurs aurifères ont augmenté d'environ un pour cent en raison de la hausse des prix des lingots, les inquiétudes concernant les troubles politiques en Russie ayant entraîné des flux vers la valeur refuge.

Les grandes sociétés du secteur, Newcrest Mining et Northern Star Resources, ont respectivement augmenté de 2 % et de 1,4 %.

Les entreprises du secteur de l'énergie ont suivi la hausse des prix du pétrole au cours de la nuit. Les grandes sociétés pétrolières et gazières Woodside Energy et Santos ont gagné respectivement 0,3 % et 0,1 %.

Collins Foods a été le principal gagnant de l'indice de référence, augmentant de 12,7%, le marchand KFC ayant affiché des ventes impressionnantes de magasins comparables pour commencer son année financière.

Les actions de Sonic Healthcare ont gagné 2,7 % après avoir annoncé qu'il allait acquérir le réseau de laboratoires suisses de SYNLAB Group pour 150 millions de francs suisses (167,45 millions de dollars).

Le régulateur bancaire australien a demandé à Medibank, le plus grand assureur santé privé du pays, de mettre de côté 250 millions de dollars australiens (167,35 millions de dollars) de capital supplémentaire après un examen du cyber incident de la société en octobre dernier, ce qui a fait chuter les actions de 3,2%.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,1% à 11 625,1 points.

(1 dollar = 0,8958 franc suisse)

(1 $ = 1,4939 dollar australien)