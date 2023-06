Les actions australiennes ont chuté vendredi dans le cadre d'un mouvement de vente généralisé et ont enregistré leur pire chute hebdomadaire depuis plus de trois mois, alors que les marchés évaluent l'impact des prix élevés et des mesures optimistes des banques centrales sur l'économie mondiale.

L'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 1,3 % à 7 099,20, chutant pour la troisième séance consécutive. L'indice de référence a perdu 2,1 % au cours de la semaine, ce qui représente sa pire chute hebdomadaire depuis la mi-mars.

La hausse des taux d'intérêt de 50 points de base de la Banque d'Angleterre, plus élevée que prévu, les récentes hausses inattendues en Australie et au Canada et les prévisions de la Réserve fédérale américaine concernant deux hausses supplémentaires ont pesé sur le sentiment des investisseurs.

Par ailleurs, la Reserve Bank of Australia (RBA) devrait avoir d'autres cycles de resserrement pour faire face aux pressions inflationnistes encore incertaines résultant de la pandémie de Covid-19, a écrit Bill Evans, économiste en chef du Westpac Group, dans une note.

Les données sur les prix à la consommation du mois de mai sont attendues la semaine prochaine, la société de courtage Citi prévoyant une décélération de l'inflation globale à 6,1 %.

"Un chiffre inférieur à 6 % pour l'inflation mensuelle serait nécessaire pour que la RBA se détourne de sa politique de hausse des taux lors de sa réunion de juillet", a déclaré Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro.

Les actions du secteur de l'énergie ont chuté de 4 % et ont enregistré leur plus forte baisse depuis le 16 mars. Le sous-indice a clôturé en baisse de 4,9 % pour la semaine, son plus bas niveau depuis la semaine qui s'est terminée le 17 mars.

Les prix du pétrole ont chuté dans la nuit, car une augmentation plus importante que prévu des taux de la Banque d'Angleterre a suscité des inquiétudes quant à la demande de carburant.

Woodside Energy a chuté de 4,6 % et Santos de 4,3 %.

Dans la foulée, les banques ont légèrement baissé de 1,5 %, enregistrant leur pire journée depuis le 31 mai. Les "quatre grandes" banques ont glissé de 1,4 % à 2,1 %.

Les valeurs minières ont baissé de 1,2 %.

Les valeurs aurifères ont également baissé pour la quatrième séance consécutive, reculant de 1,7 % alors que le lingot était proche de son niveau le plus bas depuis trois mois.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 est resté stable à la clôture des échanges. (1 $ = 1,4930 dollar australien) (Reportage de Poonam Behura à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)