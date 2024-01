Les actions australiennes ont chuté de plus de 1 % mercredi lors de leur pire séance depuis la mi-octobre, entraînées par les poids lourds des secteurs minier et bancaire, alors que les marchés asiatiques ont prolongé un mouvement de vente mondial sur fond d'optimisme sur les réductions rapides et agressives des taux d'intérêt aux États-Unis.

L'indice S&P/ASX 200 a terminé en baisse de 1,4 % à 7 523,20, marquant sa pire journée depuis le 19 octobre et sa plus faible clôture depuis le 22 décembre. Mardi, l'indice de référence a presque atteint son plus haut niveau historique de 7 632,80 avant de clôturer en hausse de 0,5 %.

Les sociétés minières et les banques ont été les principaux freins à l'évolution de l'indice de référence, perdant plus de 13 milliards de dollars en valeur de marché totale. Les géants miniers comme BHP Group et Rio Tinto, et les banques comme Commonwealth Bank of Australia et National Australia Bank ont tous baissé de plus de 1 %.

Le sentiment d'insécurité a été atténué par une hausse des rendements du Trésor américain, reflétant des attentes tempérées de réduction des taux cette année, même si les investisseurs attendent avec impatience les données économiques américaines, y compris les chiffres de l'emploi et les procès-verbaux de la Réserve fédérale cette semaine.

Luca Santos, analyste des devises chez ACY Securities, prévoit trois baisses de taux consécutives d'un quart de point en mars, mai et juin, suivies d'une baisse par trimestre jusqu'à ce que le taux des fonds fédéraux atteigne 3,25 % à 3,5 % au troisième trimestre 2025.

"Le déclin rapide de l'inflation devrait inciter le FOMC (Federal Open Market Committee) à mettre en œuvre des réductions de taux rapides et précoces pour réaligner le taux directeur, étant donné que la plupart des participants sont susceptibles de percevoir le niveau actuel comme hors-jeu", a déclaré M. Santos.

À Sydney, les valeurs financières ont baissé de 1 %, les quatre grandes banques perdant environ 1 %.

Les mineurs ont perdu 1,8 %, même si les contrats à terme sur le minerai de fer ont augmenté en raison des espoirs de relance budgétaire en Chine, tandis que les stocks d'or ont chuté de 2,7 % malgré une hausse des prix du lingot.

Fortescue a abandonné son record atteint mardi, perdant près de 2 % après avoir confirmé le déraillement de plusieurs wagons de minerai en Australie occidentale.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a clôturé en baisse de 0,3 % à 11 730,130, rompant ainsi une série de cinq jours de hausse. (Reportage de Sherin Sunny à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)