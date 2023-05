Les actions australiennes ont reculé lundi en raison de la baisse des valeurs bancaires et technologiques, tandis que le sentiment a également été ébranlé par un rapport de la semaine dernière qui a montré que le moral des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis six mois en mai.

L'indice S&P/ASX 200 a baissé de 0,2% à 7.239,2 points à 0101 GMT.

Le sentiment des consommateurs américains a baissé le mois dernier sur les inquiétudes que le marchandage politique sur le relèvement du plafond d'emprunt pourrait déclencher une récession, une enquête de l'Université du Michigan a montré vendredi.

Lundi, les valeurs financières australiennes ont mené les baisses, perdant 1,1%. Les quatre grandes banques ont chuté.

Les valeurs technologiques ont reculé de 0,5 %, suivant leurs homologues de Wall street.

Newcrest Mining Ltd a augmenté de 1,7% après que le mineur d'or ait déclaré qu'il soutiendrait l'offre de rachat de 26,2 milliards de dollars australiens (17,8 milliards de dollars) de Newmont Corp dans l'un des plus grands rachats au monde depuis le début de l'année.

Dans le même temps, St Barbara a déclaré qu'elle ne s'engagerait pas plus avant avec Silver Lake Resources sur son offre révisée de 707 millions de dollars australiens (479,56 millions de dollars) pour les actifs de Leonora, en Australie occidentale, de la société d'extraction d'or, ce qui a entraîné une hausse des actions d'environ 4 %.

InvoCare a grimpé de 11 % après que le fournisseur de services funéraires ait reçu une proposition plus élevée de 1,86 milliard de dollars australiens (1,26 milliard de dollars) de la part de TPG Global, quelques semaines après que la société de capital-investissement ait retiré son offre de rachat de 1,81 milliard de dollars australiens.

L'indice minier a progressé de 0,6 %, les poids lourds du secteur que sont BHP Group et Rio Tinto ayant augmenté de 1,2 % et 0,7 %, respectivement.

Les valeurs aurifères ont progressé de 1,7 %, même si les prix des lingots sont restés faibles. Le principal acteur du secteur, Northern Star Resources, a gagné 1,8 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,4 % à 11 887,66 points. (Reportage de John Biju à Bengaluru ; édition par Uttaresh Venkateshwaran)