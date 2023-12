Les actions australiennes ont enregistré leur plus forte hausse depuis plus d'un an mercredi, tirées par les sociétés financières et minières, alors que l'optimisme grandit quant au fait que la banque centrale du pays en a fini avec ses hausses de taux d'intérêt après que les données aient montré que l'économie a à peine progressé au cours du troisième trimestre.

L'indice S&P/ASX 200 a clôturé en hausse de 1,7 % à 7 178,40, son plus haut niveau depuis le 20 septembre. L'indice de référence a fait un bond de 1,9 % au cours de la séance, son plus grand bond depuis le 11 novembre 2022.

Plus tôt cette semaine, la Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu les taux d'intérêt lors de sa réunion de fin d'année mardi.

En outre, les données ont montré plus tôt dans la journée que le produit intérieur brut (PIB) réel du pays a augmenté de 0,2 % au cours du trimestre de septembre, manquant les prévisions de 0,4 %.

Ces signaux suggèrent que la RBA pourrait avoir terminé son cycle de hausse des taux, tout en augmentant la probabilité d'une réduction des taux plus tôt que prévu, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG Australia.

"Le marché des taux considère que le taux terminal maximum de la RBA est de 4,35 %. Il y a maintenant 50 % de chances que le taux soit réduit de 25 pb (points de base) d'ici juin de l'année prochaine et qu'une réduction complète de 25 pb soit prévue pour novembre 2024".

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont gagné 1,7 %, clôturant à un plus haut de deux mois et demi.

Les quatre grandes banques ont progressé de 1,3 % à 1,9 %, la Commonwealth Bank of Australia atteignant son plus haut niveau depuis plus de quatre mois.

Les poids lourds de l'industrie minière ont augmenté de 1,2 %, suivant une hausse des prix du minerai de fer soutenue par une demande toujours forte.

Les majors du secteur, BHP et Rio Tinto, ont bondi de 1,5 % et 0,7 %, respectivement.

Contrairement à la tendance, les valeurs aurifères ont chuté de 1,6 %, Evolution Mining étant en tête des pertes du sous-indice après une offre de placement à prix réduit.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 0,9 % pour terminer à 11 463,49. (Reportage d'Aaditya Govind Rao à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)