Les actions australiennes ont chuté mercredi dans le cadre d'un mouvement de vente généralisé, alors que les données sur l'inflation du mois d'avril se sont révélées plus élevées que prévu et que les inquiétudes concernant l'accord sur le plafond de la dette américaine pourraient être difficiles à surmonter au Congrès ont pesé sur le sentiment des investisseurs mondiaux.

L'indice S&P/ASX 200 a perdu 1% à 7 209,3 à 0146 GMT. L'indice de référence a clôturé en baisse de 0,1% mardi.

Les prix à la consommation australiens ont augmenté plus que prévu en avril, entraînés par un bond du carburant automobile, suggérant une inflation persistante qui maintiendrait la pression sur la banque centrale.

Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque de réserve d'Australie, Philip Lowe, a déclaré que les attentes en matière d'inflation étaient bien ancrées pour le moment, mais que cela ne pouvait pas être considéré comme acquis et qu'une inflation enracinée conduirait à des taux d'intérêt plus élevés et au chômage.

Au niveau mondial, l'incertitude régnait quant à l'approbation par le Congrès de l'accord bipartisan visant à relever le plafond de la dette américaine, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, après qu'une poignée de parlementaires républicains de la droite dure ont déclaré qu'ils s'y opposeraient.

Les valeurs énergétiques ont mené les pertes de l'indice boursier australien de référence avec une chute de 1,8 %, après que les prix du pétrole aient chuté dans la nuit, les messages contradictoires des principaux producteurs ayant assombri les perspectives d'approvisionnement avant une réunion de l'OPEP+.

Les grandes entreprises du secteur, Woodside Energy et Santos, ont perdu respectivement 2,3 % et 1,9 %.

Les poids lourds du secteur minier ont reculé de 1,3 %, BHP Group et Rio Tinto perdant respectivement 1,8 % et 1,6 %.

Les valeurs financières ont légèrement baissé de 0,7 %, les "quatre grandes" banques ayant perdu entre 0,4 % et 1 %.

Parmi les valeurs individuelles, Bank of Queensland Ltd a perdu 5,2 % après avoir pris des engagements distincts avec les autorités de réglementation prudentielle et de lutte contre la criminalité financière du pays afin de se conformer aux lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et d'améliorer les pratiques de gouvernance des risques.

Paladin Energy a été le plus grand gagnant de l'indice de référence avec un bond de 11,2%, après avoir déclaré qu'il n'était pas au courant de changements législatifs en Namibie qui pourraient affecter sa propriété de la mine Langer Heinrich dans le pays du sud-ouest de l'Afrique.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a augmenté de 0,1 % pour atteindre 11 878,71.