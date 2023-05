Les actions australiennes ont chuté mercredi, entraînées par les valeurs des matières premières et des banques, alors que le sentiment est resté sombre après que la banque centrale du pays a signalé la nécessité de nouvelles hausses de taux.

L'indice S&P/ASX 200 a reculé de 0,8% à 7 175,9 à 0055 GMT. L'indice de référence a clôturé en baisse de 0,5% mardi.

Les minutes de la réunion politique de mai de la Reserve Bank of Australia (RBA) ont montré que les membres du conseil ont convenu que de nouvelles augmentations des taux d'intérêt pourraient encore être nécessaires, en fonction de l'évolution de l'économie et de l'inflation dans le pays.

Les marchés ont évalué à 85 % la probabilité d'une pause dans les taux d'intérêt en juin, tout en estimant plus élevé le risque d'une hausse en août ou en septembre. Ils ont également repoussé la première baisse des taux à mars de l'année prochaine.

Les investisseurs ont également réfléchi aux négociations en cours sur le plafond de la dette américaine, tandis que les données sur les ventes au détail aux États-Unis pour le mois d'avril indiquaient un ralentissement des dépenses de consommation.

De retour à Sydney, les poids lourds de l'industrie minière ont baissé de 1,5% en raison de la faiblesse des prix du fer. Les majors du secteur, BHP Group et Rio Tinto, ont tous deux chuté d'environ 1,4 %.

Les valeurs aurifères ont chuté de 2,1% en raison de l'affaiblissement du lingot, Newcrest Mining et Northern Star Resources ayant chuté respectivement de 2% et de 1,2%.

Les valeurs financières ont reculé d'environ 1 %. Les quatre banques dites "Big Four" ont reculé.

Les valeurs énergétiques ont reculé de 0,4 % en raison de la chute des prix du pétrole au cours de la nuit. Les grandes entreprises du secteur, Woodside Energy et Santos Ltd, ont perdu respectivement 0,3 % et 0,5 %.

Les actions du secteur de la santé se sont négociées en territoire négatif.

Les valeurs technologiques ont été les seules à gagner, Xero Ltd ayant fait un bond de 1,4 %.

Parmi les valeurs individuelles, Incitec Pivot, a chuté de 7,8% et a été le principal frein à l'indice de référence, après que le bénéfice net semestriel de la société provenant des activités poursuivies ait chuté de 55,5%.

Les actions de Solvar Ltd ont chuté de 4,9 % après que l'organisme de réglementation australien ASIC a engagé une procédure contre son unité devant la Cour fédérale d'Australie.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a reculé de 0,3 % à 11 918,85. (Reportage de John Biju à Bengaluru ; rédaction d'Uttaresh Venkateshwaran)