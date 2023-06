Les actions australiennes ont reculé mercredi après sept jours de hausse, les valeurs des matières premières perdant du terrain en raison des inquiétudes sur la demande chinoise, tandis que les investisseurs ont globalement pesé les perspectives des taux américains avant le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès.

L'indice S&P/ASX 200 a baissé d'environ 0,2 % à 7 345 à 0050 GMT. L'indice de référence avait clôturé en hausse de 0,9% mardi.

Les inquiétudes concernant la reprise économique inégale de la Chine ont augmenté après que le pays ait réduit ses taux préférentiels de référence (LPR) pour la première fois en 10 mois mardi, avec une réduction plus faible que prévu de 10 points de base dans le LPR à cinq ans.

Les participants au marché attendent maintenant le témoignage de Powell devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants des États-Unis, plus tard dans la journée, pour obtenir de nouvelles indications sur la politique monétaire.

À Sydney, les actions aurifères ont été les plus à la traîne de la journée, perdant environ 2 %, les prix des lingots ayant baissé en raison d'un dollar plus ferme. Les principaux acteurs du secteur, Newcrest Mining et Northern Star Resources, ont chuté respectivement de 2 % et de 2,4 %.

Les mineurs ont suivi le mouvement, perdant 1,4 %, en raison de la baisse des prix du minerai de fer en Chine, principal producteur d'acier. Rio Tinto, BHP Group et Fortescue Metals ont chuté de 0,9 % à 1,9 %.

Parmi les actions individuelles, TPG Telecom a chuté de 10,8 % pour devenir le plus grand perdant de l'indice de référence et était sur le point de connaître sa pire journée depuis le 19 août 2022.

La chute est survenue après que la société de télécommunications ait déclaré que le Tribunal australien de la concurrence avait confirmé sa décision de bloquer un accord de partage de réseau avec la société d'Internet sans fil Telstra Group .

Du côté positif, les titres des secteurs de la technologie et de la santé ont augmenté d'environ 0,8 % chacun.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 est resté pratiquement stable à 11 787 points.