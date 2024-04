Les actions australiennes ont réduit leurs gains initiaux mercredi après qu'un ralentissement plus faible que prévu de l'inflation au premier trimestre ait renforcé les paris d'un environnement de taux d'intérêt plus élevés et plus longs.

L'indice S&P/ASX 200 était en hausse de 0,1% à 7 869,6, à 0135 GMT, après avoir augmenté de 0,5% plus tôt dans la journée grâce à des gains dans les valeurs financières et énergétiques.

L'inflation des prix à la consommation en Australie a ralenti moins que prévu au cours des trois mois se terminant en mars, tandis que la progression de l'inflation de base a trébuché, renforçant les paris du marché qu'une réduction des taux d'intérêt pourrait être un long chemin à parcourir.

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1% au cours du premier trimestre, au-dessus des prévisions du marché de 0,8%.

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt étaient en hausse de 0,7 % après avoir augmenté de près de 1 % plus tôt dans la journée. Les "quatre grandes" banques se négociaient toutes en territoire positif.

Les valeurs énergétiques étaient en hausse de 0,2 % après avoir gagné jusqu'à 0,8 % plus tôt dans la journée. Les actions de Woodside Energy et de Santos ont augmenté de 0,2 % et de 0,3 %, respectivement.

Les valeurs aurifères ont progressé de 0,1 %, abandonnant la majeure partie de leur gain de près de 2 % enregistré au début de la journée. Les prix des lingots ont légèrement baissé alors que les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient se sont apaisées, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques américaines cruciales qui pourraient apporter plus de lumière sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt.

Les mineurs ont chuté de 1 %, les prix du minerai de fer ayant baissé en raison des signes d'affaiblissement du marché de l'acier dus à la faiblesse de la demande en Chine, premier consommateur.

Les actions du groupe BHP ont chuté de 1,3 %, tandis que celles de Fortescue ont glissé de 1,6 % après que le quatrième mineur de minerai de fer au monde ait signalé une baisse de 6 % des expéditions trimestrielles de minerai de fer.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a augmenté de 0,5 % pour atteindre 11 859,76. (Reportage de Rajasik Mukherjee et Rishav Chatterjee ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Subhranshu Sahu)