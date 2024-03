Les actions australiennes ont reculé par rapport à leur niveau record lundi, les poids lourds de l'industrie minière et du secteur bancaire tirant l'indice de référence vers le bas, alors que les investisseurs tournent leur attention vers la réunion de politique monétaire de la banque centrale qui aura lieu la semaine prochaine.

L'indice S&P/ASX 200 a chuté de 1,8 % pour terminer à 7 704,200, s'éloignant ainsi du pic historique de 7 847,00 atteint vendredi. Il a également mis fin à une série de trois jours de hausse et a connu sa pire journée depuis le début du mois de juillet de l'année dernière.

Les banques ont clôturé la journée avec une baisse de 2,2 %, leur pire chute intrajournalière depuis plus de 10 mois. Les quatre grands prêteurs ont perdu plus de 2 % chacun.

Westpac Banking Corp a perdu environ 3,2 %, sa pire journée depuis le 11 mai 2023. National Australia Bank a perdu environ 3,1 %, sa pire journée depuis le 14 novembre 2023.

Les mineurs ont baissé de 2,7 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis octobre de l'année dernière. Ils ont été les principaux freins à l'évolution de l'indice de référence, les prix du minerai de fer ayant chuté en raison de la faiblesse de la demande de la Chine, principal acheteur de ce minerai.

BHP Group, Rio Tinto et Fortescue ont perdu entre 2,7 % et 3,5 % et ont été les principaux perdants du sous-indice.

Brad Smoling, directeur général de Smoling Stockbroking, a déclaré qu'"il pourrait y avoir une prise de bénéfices à ce stade".

"Il s'agit d'une liquidation générale, je pense que le marché est en train de faire un petit retour en arrière salutaire", a ajouté M. Smoling.

Les investisseurs attendent la réunion de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia (RBA) la semaine prochaine, au cours de laquelle la banque centrale devrait maintenir son taux d'escompte inchangé, même si les données indiquent de plus en plus que le taux d'emprunt élevé a eu l'effet escompté.

"Nous prévoyons que la RBA commencera à réduire ses taux en novembre de cette année, mais il est possible qu'elle commence à les assouplir plus tôt, notamment en raison d'une inflation légèrement plus faible et d'un taux de chômage plus élevé que prévu", ont écrit les analystes d'ANZ.

Les valeurs énergétiques ont perdu 2,1 % en raison des inquiétudes concernant la faiblesse de la demande chinoise, alors que les préoccupations géopolitiques persistent.

Woodside Energy et Santos ont perdu respectivement 2,4 % et 2,1 %.

Les valeurs de la santé ont perdu 1,6 %, tandis que les valeurs immobilières ont terminé en baisse de 1,1 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a chuté de 0,4 % pour terminer la séance à 11 873,6700. (Reportage de Rajasik Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)