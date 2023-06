Les actions australiennes ont progressé pour la sixième séance consécutive lundi, soutenues par les gains des valeurs aurifères et des banques, tandis que les investisseurs ont regardé les minutes de la réunion de juin de la banque centrale du pays pour obtenir des indications sur l'orientation de sa politique.

L'indice S&P/ASX 200 a terminé en hausse de 0,6 % à 7 294,90, atteignant son plus haut niveau depuis le 2 mai.

Le compte-rendu de la réunion de juin de la Reserve Bank of Australia, attendu mardi, fournira des indices sur la poursuite ou non de l'augmentation du taux d'intérêt de référence.

"Compte tenu de la menace de la Fed de procéder à de nouvelles hausses de 50 points de base et de la solidité du rapport sur l'emploi en Australie, les commentaires optimistes dans le procès-verbal pourraient avoir plus de poids et augmenter les chances d'une hausse en juillet - ce qui pourrait être une évidence si le prochain rapport sur l'inflation est positif", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

À Sydney, les titres aurifères ont progressé de 1,2 %. Les poids lourds Newcrest Mining ont gagné 1,5 % et Northern Star Resources a ajouté 0,9 %.

Les banques ont suivi le mouvement, avec une hausse de 0,9 %. Les "quatre grandes" banques australiennes ont progressé de 0,8 % à 1,5 %.

La National Australia Bank, le groupe ANZ et la Westpac prévoient maintenant que la RBA augmentera les taux d'intérêt à un maximum de 4,6 %, tandis que la Commonwealth Bank of Australia ne s'attend qu'à une seule hausse supplémentaire en août, à 4,35 %.

À contre-courant de la tendance, les valeurs énergétiques ont chuté de 0,6 %, en raison de la baisse des prix du pétrole, et les minières ont reculé de 0,7 %, mettant fin à une série de trois jours de hausse en raison de la faiblesse de la demande de minerai de fer.

Le secteur des matériaux pourrait bénéficier d'un vent positif au cours de la semaine, si la Chine décide de réduire à nouveau ses taux et de contribuer à la reprise du secteur, selon Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro.

Parmi les valeurs individuelles, le développeur de lithium Lake Resources a annoncé un retard de trois ans pour la première production de son projet Kachi en Argentine et a plus que doublé son estimation des coûts, ce qui a fait chuter les actions de la société de 20 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a glissé de 0,4 % pour terminer à 11 750,75 points. (Reportage de Poonam Behura à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)