Les actions australiennes ont reculé mercredi après une série de quatre séances de hausse, les pertes des valeurs financières l'emportant sur les gains des valeurs minières, tandis que les données ont montré que l'inflation des prix à la consommation s'est maintenue à son niveau le plus bas depuis deux ans en janvier.

L'indice S&P/ASX 200 était en baisse de 0,2% à 7 647,80, à 0007 GMT. L'indice de référence a terminé en hausse de 0,1% mardi.

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré que l'indice mensuel des prix à la consommation a augmenté à un rythme annuel de 3,4% en janvier, inchangé par rapport à décembre et inférieur aux prévisions du marché de 3,6%. Cela a renforcé les attentes selon lesquelles les taux d'intérêt n'auraient pas besoin d'être augmentés davantage.

Au niveau mondial, les investisseurs attendent la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine, prévue pour jeudi, afin d'obtenir des indices sur la date à laquelle la banque centrale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt. Actuellement, environ 60 % des opérateurs s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux en juin, contre environ 99 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME.

À Sydney, les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont perdu 0,6 %, la Commonwealth Bank of Australia et la National Australia Bank ayant baissé d'environ 0,5 % chacune.

Les mineurs ont gagné 0,3% après que les prix du minerai de fer aient rebondi dans la nuit sur les espoirs d'une reprise de la demande en Chine, le principal acheteur.

Le groupe BHP et Rio Tinto ont gagné respectivement 0,4 % et 1,2 %, tandis que Fortescue a chuté de 3 %.

Les valeurs énergétiques ont augmenté de 0,6 % après que les prix du pétrole ont augmenté dans la nuit suite aux rapports de l'OPEP+ qui pourrait étendre les réductions volontaires de la production au deuxième trimestre pour un soutien supplémentaire.

Les valeurs technologiques ont augmenté de 0,9 %, tandis que les valeurs immobilières ont progressé de 0,2 %. Les valeurs aurifères sont restées stables.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a baissé de 0,1% à 11 673,03 avant la décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt.

La Reserve Bank of New Zealand devrait maintenir son taux d'escompte à son plus haut niveau depuis 15 ans et attendre jusqu'en juillet au plus tôt avant de commencer à réduire le coût de base des emprunts, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes.

Toutefois, les analystes du groupe ANZ prévoient une hausse d'un quart de point en raison de la persistance des pressions inflationnistes.