Les actions australiennes ont progressé vendredi grâce aux poids lourds de l'industrie minière, mais le marché s'apprête à connaître son pire mois depuis un an, alors que les inquiétudes croissantes sur l'économie mondiale persistent et que les banques centrales risquent de maintenir leurs taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,4% à 7.051,0 à 0045 GMT, mais devrait perdre près de 3,5% pour le mois, son pire depuis septembre de l'année dernière. L'indice de référence était également en passe de connaître sa première baisse trimestrielle depuis quatre ans.

La rhétorique optimiste de la Réserve fédérale américaine et les perspectives de taux d'intérêt plus élevés et plus longs à l'échelle mondiale ont affaibli le sentiment à l'égard des actifs plus risqués ces derniers temps.

Toutefois, la modeste augmentation des ventes au détail en Australie et la stabilité de l'indice des prix à la consommation en août ont atténué la pression exercée sur la banque centrale pour qu'elle augmente ses taux le mois prochain.

Selon un sondage Reuters, la Reserve Bank of Australia maintiendra probablement son taux directeur à 4,10 % la semaine prochaine, mais le relèvera à un maximum de 4,35 % au cours du prochain trimestre.

Les valeurs minières ont tiré les gains vers le haut, augmentant de 1,5 %, aidées par une hausse des prix du minerai de fer à la suite de données positives sur la production de métal. Le sous-indice a toutefois enregistré sa deuxième baisse mensuelle consécutive.

Le groupe BHP et Rio Tinto ont augmenté de 1,4 % et 0,9 %, respectivement.

Les valeurs aurifères ont augmenté de 1,4 % et les valeurs technologiques ont gagné 0,3 %.

Core Lithium a augmenté de plus de 22 % et a dépassé les gains de l'indice de référence, après avoir affiché un premier bénéfice annuel de 10,8 millions de dollars australiens.

À l'inverse, les valeurs énergétiques ont reculé de 0,1 % en raison de la chute des prix du pétrole.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 0,4 % pour atteindre 11 229,73, mais il était sur le point de connaître sa plus forte baisse trimestrielle depuis le trimestre de juin de l'année dernière.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande maintiendra son taux directeur la semaine prochaine et au moins jusqu'à la fin du mois de mars, car elle attend de voir le plein impact des hausses précédentes, selon un sondage Reuters.