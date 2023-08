Les actions australiennes ont légèrement augmenté vendredi, tirées par les gains des valeurs minières, en raison des espoirs renouvelés d'un soutien politique accru de la part de la Chine, tandis que les marchés mondiaux ont continué à baisser en raison des inquiétudes concernant le maintien des taux d'intérêt par la Réserve fédérale pour une période plus longue.

L'indice S&P/ASX 200 a perdu 0,03 % à 7 148,1 points. L'indice de référence a chuté de 0,7 % jeudi, atteignant ainsi son niveau le plus bas en un mois.

Globalement, les investisseurs sont prudents face aux perspectives économiques sombres de la Chine et à l'absence de mesures urgentes de la part des autorités, tandis que les craintes de voir les taux américains rester plus élevés ont pesé sur le sentiment.

Les investisseurs attendent maintenant les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur les perspectives économiques le 25 août à Jackson Hole, dans le Wyoming.

En Australie, les mineurs ont été les principaux gagnants, terminant en hausse de près de 1 %, aidés par les gains des contrats à terme sur le minerai de fer, alors que les investisseurs ont poussé un soupir de soulagement en apprenant que les aciéries chinoises n'ont pas encore réduit leur production, face aux inquiétudes concernant la demande à long terme.

"Les ressources rebondissent un peu grâce à la hausse des prix des matières premières et à l'espoir déçu que la Chine stimule la production. Plus la situation est mauvaise, plus l'espoir que les autorités fassent quelque chose d'important est grand", a déclaré Henry Jennings, analyste principal et gestionnaire de portefeuille chez Marcustoday Financial Newsletter.

Les principaux acteurs du secteur, BHP Group, Fortescue et Rio Tinto, ont progressé de 0,9 % à 1,4 %.

Les valeurs énergétiques ont clôturé en baisse de 0,4 % malgré une hausse des prix du pétrole, qui devraient mettre fin à une série de sept semaines de hausse vendredi.

"La Fed pourrait raviver les craintes de récession et peser sur les prix des matières premières, ce qui pourrait affaiblir davantage la demande des consommateurs et renforcer le dollar américain", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC markets.

Le sous-indice des valeurs financières a perdu 0,5 %, les investisseurs surveillant les commentaires de Powell la semaine prochaine pour obtenir des indices sur la trajectoire de la hausse des taux de la Fed. Les "quatre grandes" banques ont perdu entre 0,4 % et 0,6 %. L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a glissé de 0,35 % pour terminer la journée à 11 611,19 points.