Les actions australiennes ont terminé à un plus bas d'un mois mardi après une vente généralisée, les mineurs et les banques ayant tiré l'indice de référence, alors que les investisseurs évaluent les données économiques clés et ajustent les attentes concernant le début d'un cycle de réduction des taux d'intérêt.

L'indice de référence S&P/ASX 200 a chuté de 1,1 % pour atteindre 7 414,8 points, ce qui représente son niveau de clôture le plus bas depuis la mi-décembre et la pire perte journalière depuis le 3 janvier.

Les mineurs ont baissé de 1,6 % pour atteindre leur niveau de clôture le plus bas depuis le début du mois de décembre, les prix du minerai de fer étant faibles suite à la décision de la Chine de renoncer à une réduction des taux d'intérêt lundi, ce qui a réduit les espoirs des investisseurs quant aux mesures de relance visant à soutenir le secteur de l'immobilier.

Selon Mathan Somasundaram, PDG de Deep Data Analytics, les matières premières devraient subir la pression d'une série de facteurs, notamment la faiblesse des données chinoises, le manque de soutien au secteur immobilier et l'anticipation par le marché d'un trop grand nombre de réductions de taux, ce qui pourrait affecter les mineurs australiens.

Les principales sociétés minières mondiales, BHP Group, Rio Tinto et Fortescue, ont reculé de 1,4 % à 2,2 %. Rio Tinto, le plus grand producteur mondial de minerai de fer, a terminé l'exercice 2023 avec des expéditions qui se situent dans la fourchette de ses prévisions, et a prédit une lente reprise économique en Chine, son principal client.

Les investisseurs attendent maintenant les données australiennes sur l'emploi de décembre avant la réunion de politique de la banque centrale au début du mois prochain. Les analystes d'ANZ s'attendent à des gains modérés en matière d'emploi pour le mois précédent, après des gains importants au cours des deux mois précédents, avec une baisse anticipée du chômage.

Pendant ce temps, l'indice bancaire a glissé de 0,7 %, enregistrant sa pire journée depuis le début du mois, les "quatre grandes" banques terminant entre 0,6 % et 0,9 % plus bas.

Les valeurs énergétiques ont chuté de 1,5 %, enregistrant leur pire journée depuis le 7 décembre, les poids lourds du secteur, Woodside Energy et Santos, perdant respectivement 1,6 % et 1,8 %.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a terminé stable à 11 770,76 points. (Reportage de Roshan Thomas à Bengaluru ; édition de Dhanya Ann Thoppil)