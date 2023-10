Les actions australiennes ont atteint leur plus bas niveau depuis 11 mois mercredi, entraînées par les valeurs financières et technologiques, alors que les investisseurs digèrent les données américaines et les commentaires de la banque centrale nationale indiquant de futures hausses de taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 a chuté de 0,7% à 6.896,8 à 2343 GMT, son plus bas niveau depuis le 7 novembre 2022. L'indice de référence a chuté de 1,3 % pour atteindre son plus bas niveau en plus de six mois mardi.

Les données aux États-Unis ont montré que les ouvertures ont augmenté de façon inattendue en août, alimentant les inquiétudes sur un marché du travail tendu avant le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis vendredi.

Par ailleurs, la Reserve Bank of Australia a maintenu ses taux inchangés lors de sa réunion de mardi, mais a indiqué qu'un nouveau resserrement serait nécessaire pour ramener l'inflation à son niveau cible dans un délai raisonnable.

Les valeurs financières ont baissé de 0,6 %, les "quatre grandes" banques se négociant en territoire négatif.

Les valeurs technologiques ont également chuté de 1,3 %, dans le sillage des baisses enregistrées par leurs homologues de Wall Street au cours de la nuit.

Les actions de Block Inc, cotées à l'ASX, ont chuté de 1,9 %, tandis que Xero a glissé de 1,8 %.

Les poids lourds du secteur minier ont glissé de 0,2%, avec le géant du secteur BHP Group, Rio Tinto et Fortescue dérapant d'environ 0,5% chacun.

Les valeurs énergétiques ont également pesé sur l'indice de référence et ont chuté de 0,1 %.

À l'inverse, les valeurs aurifères ont progressé de 0,8 %.

Les poids lourds du secteur, Newcrest Mining et Northern Star Resources, ont gagné plus de 0,6 % chacun.

TPG Telecom a chuté de 2,2% pour atteindre son niveau le plus bas depuis le 1er août, après que la major des télécommunications ait déclaré que la période de due diligence de son offre de 4 milliards de dollars sur les actifs de fibre optique avait expiré.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a chuté de plus de 1% à 11 114,9.

La banque centrale du pays devrait prendre une décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée.