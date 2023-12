Les actions australiennes ont reculé lors de la dernière journée de négociation de l'année vendredi, les actions des matières premières menant la chute dans une vente généralisée, même si les paris se sont accumulés sur le fait que les principales banques centrales mondiales commenceront à réduire les taux d'intérêt à partir du début de l'année prochaine.

L'indice S&P/ASX 200 a baissé de 0,3 % à 7.595,3 à 0032 GMT après deux séances consécutives de hausse, mais il devrait afficher une hausse annuelle d'environ 8 %. Pour la semaine, l'indice de référence a augmenté de 1,3% jusqu'à présent, se dirigeant vers son cinquième gain hebdomadaire consécutif.

Les actions minières ont mené les pertes vendredi, déclinant 0,6% après une chute des prix du cuivre et de l'aluminium, les investisseurs ayant bloqué les profits d'un rallye avant la fin de l'année.

Les géants miniers BHP Group, Rio Tinto et Fortescue ont perdu entre 0,7 % et 0,8 %.

Les valeurs énergétiques ont reculé de 0,4 %, les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement en pétrole brut s'étant apaisées après que les compagnies maritimes ont annoncé qu'elles étaient prêtes à emprunter la route de la mer Rouge.

Les poids lourds du secteur, Woodside Energy et Santos, ont chuté de 0,5 % et 0,7 %, respectivement.

Les stocks d'or ont chuté de 1,8 % et étaient sur le point de connaître leur pire séance depuis le 6 décembre, après qu'un dollar américain légèrement plus fort et des rendements du Trésor plus élevés ont sapé l'appétit pour les lingots pendant la nuit.

Northern Star Resources a baissé de 2,1 %, tandis qu'Evolution Mining a glissé de 1,4 %.

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont dérapé de 0,1 %, les quatre grandes banques ayant perdu entre 0,1 % et 0,5 %.

Parmi les autres secteurs, les soins de santé sont restés stables et l'immobilier a reculé de 0,1 %.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 est resté stable à 11 770,49, mais était en passe de réaliser un gain annuel de 2,6 %. (Reportage de Roshan Thomas à Bengaluru ; rédaction de Subhranshu Sahu)