Les actions australiennes ont augmenté jeudi, portées par les valeurs minières et financières, tandis que l'optimisme sur les négociations en cours sur le plafond de la dette américaine a soutenu le sentiment.

L'indice S&P/ASX 200 a progressé de 0,6% à 7.242,1 à 0054 GMT.

Les négociations sur le plafond de la dette américaine, qui sont devenues une préoccupation croissante des participants au marché, semblent aller dans la bonne direction, avec des promesses du président américain Joe Biden et du président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy que les États-Unis éviteront un défaut de paiement catastrophique.

À Sydney, les investisseurs attendent les données sur le taux de chômage pour le mois d'avril, attendues plus tard dans la journée, afin d'évaluer l'orientation de la banque centrale en matière de relèvement des taux d'intérêt.

Presque tous les secteurs de l'indice de référence ont enregistré des gains.

Les poids lourds de l'industrie minière ont augmenté de 1,3 % grâce à la hausse des prix du minerai de fer. Les grandes entreprises du secteur, BHP Group et Rio Tinto, ont bondi de 1,6 % et de 1,7 %, respectivement.

Les valeurs financières ont augmenté de 0,8 %, les quatre grandes banques étant dans le vert.

Les valeurs énergétiques ont progressé de 0,5 %, les prix du pétrole ayant augmenté au cours de la nuit. Woodside Energy et Santos Ltd ont gagné respectivement 0,4 % et 1,3 %.

Les valeurs technologiques ont progressé de 2,6 %, suivant la hausse de leurs homologues de Wall street. Xero Ltd a gagné 6,5 %.

Parmi les actions individuelles, Nufarm Ltd a bondi de 12,8% et a été le plus grand gagnant de l'indice de référence après avoir signalé une augmentation de son bénéfice net sous-jacent après impôt pour le semestre.

Beach Energy Ltd a chuté de 6,9% et a été le plus grand retardataire de l'indice de référence après que l'explorateur de pétrole et de gaz ait averti de retards dans la construction de l'usine de gaz de Waitsia.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 0,6 % pour atteindre 12 022,67 points. (Reportage de John Biju à Bengaluru ; rédaction d'Uttaresh Venkateshwaran)