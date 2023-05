Les actions australiennes ont chuté mercredi, menées par les banques, alors que l'absence de progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine a entamé le sentiment des investisseurs, tandis que les actions néo-zélandaises ont baissé avant une décision de politique de la banque centrale.

L'indice S&P/ASX 200 en Australie a glissé de 0,3% à 7.236,3 à 0049 GMT et était sur la voie d'une troisième session consécutive de pertes. L'indice de référence a baissé de 0,05% mardi.

Un nouveau cycle de négociations entre les assistants du président américain Joe Biden et les républicains du Congrès s'est achevé mardi sans aucun signe de progrès, alors que la date limite pour relever la limite d'emprunt du gouvernement de 31,4 trillions de dollars ou risquer un défaut de paiement se rapprochait.

Dans le même temps, les commentaires optimistes des décideurs de la Réserve fédérale américaine ont également pesé sur l'appétit pour le risque.

Les investisseurs attendent le compte-rendu de la réunion de la Fed des 2 et 3 mai, prévu plus tard dans la journée, pour savoir si la banque centrale est susceptible de suspendre ses hausses de taux le mois prochain.

À Sydney, les valeurs financières ont baissé de 0,6 %. Les "quatre grandes" banques ont reculé de 0,2 % à 0,7 %.

Les valeurs de la santé et de l'immobilier ont perdu respectivement 0,6 % et 0,2 %. Les valeurs technologiques ont reculé de 0,1 %, suivant les pertes subies par Wall street au cours de la nuit.

Les valeurs aurifères ont rebondi de 1,1 % après une série de six jours de baisse, les investisseurs peu enclins au risque s'étant tournés vers la valeur refuge qu'est le lingot, dans un contexte d'incertitude quant au plafond de la dette américaine.

Newcrest Mining a augmenté de 1 % et Northern Star Resources a gagné 0,8 %.

Les valeurs énergétiques ont progressé de 0,5 %, les prix du pétrole ayant augmenté en raison des inquiétudes concernant le resserrement de l'offre.

Les principaux acteurs du secteur, Santos, ont augmenté de 0,8 % et Woodside Energy de 1 %.

Parmi les actions individuelles, Webjet a bondi de 5,2 % pour devenir le plus grand gagnant de l'indice boursier de référence après que la plateforme de réservation en ligne ait enregistré un bénéfice annuel et ait rapporté un chiffre d'affaires multiplié par plus de deux.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,6 % à 11 872,12.

Selon un sondage Reuters, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande devrait relever son taux d'intérêt directeur de 25 points de base à 5,50 % plus tard dans la journée.

(1 $ = 1,4743 dollar australien) (Reportage de Poonam Behura ; Rédaction de Subhranshu Sahu)