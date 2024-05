Les actions australiennes ont progressé mercredi, tirées par les valeurs financières et minières qui ont suivi la hausse des prix des matières premières, alors que les perspectives de la demande se sont améliorées en Chine, l'un des principaux consommateurs.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,3% à 7.872 à 0051 GMT. L'indice de référence a baissé de 0,2 % mardi.

Globalement, les investisseurs ont poussé un soupir de soulagement après que le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, ait signalé la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt en déclarant que les dernières données sur l'inflation étaient "rassurantes".

Parallèlement, le compte rendu de la réunion de mai de la Banque de réserve d'Australie a montré que la banque centrale avait envisagé d'augmenter ses taux étant donné que la plupart des données économiques récentes étaient plus fortes que prévu.

Les analystes de Westpac ont noté que la discussion avait une "teinte légèrement plus hawkish" que la déclaration post-réunion, mais ont conservé la prédiction du courtier concernant le premier taux en novembre, avec seulement trois réductions de taux dans le cycle.

Les valeurs financières ont augmenté de 0,4 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis sept semaines. Le plus grand prêteur du pays, Commonwealth Bank of Australia, a augmenté de 0,1 %.

Les minières ont augmenté de 0,6 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de quatre mois. BHP Group, Rio Tinto et Fortescue ont gagné entre 1,7 % et 0,4 %, respectivement.

Les valeurs technologiques ont suivi les gains de leurs homologues américaines pour augmenter de 0,5 %, en vue d'une troisième session consécutive de gains.

Les valeurs aurifères ont augmenté de 0,2 %, tandis que Northern Star Resources a perdu 0,8 % et Evolution Mining a baissé de 0,1 %.

Les actions du secteur de la santé sont en passe de mettre fin à une série de trois jours de baisse en progressant de 0,5 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 0,4 % pour atteindre 11 728,3.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande devrait annoncer son taux d'intérêt au cours de la journée.

Le marché s'attend à ce que la banque centrale le maintienne à 5,5 %, son plus haut niveau depuis 15 ans, et à ce qu'elle ne procède qu'à une seule baisse de taux cette année, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes. (Reportage de Sneha Kumar à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)