Les actions australiennes ont terminé à un niveau record vendredi, stimulées par les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt, alors que les investisseurs ont continué à parier sur un assouplissement de la politique monétaire après que la Réserve fédérale américaine a prévu des réductions de taux au cours des 12 prochains mois.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 1,1 % pour terminer à 7 847,00. L'indice de référence a atteint un sommet historique de 7 853,10 plus tôt dans la session, touchant un sommet record pour la deuxième fois cette semaine.

Les données du produit intérieur brut ont montré un rythme de croissance plus lent que prévu en Australie au quatrième trimestre, soulignant que la banque centrale du pays peut commencer à réduire ses taux dans les 12 prochains mois.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi aux législateurs américains que des réductions de taux d'intérêt peuvent être attendues dans les mois à venir, mais seulement si elles sont justifiées par de nouvelles preuves de la baisse de l'inflation.

"Avec le battement de tambour pour un changement historique de politique monétaire qui s'intensifie, l'attente que les principaux acteurs du secteur financier puissent bénéficier d'une nouvelle série de vents contraires n'est pas injustifiée", a déclaré Hebe Chen, analyste de marché chez IG Markets.

Les valeurs financières ont bondi de 2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de 16 ans, les "quatre grandes" banques gagnant entre 1,7 % et 2,6 %. La Commonwealth Bank of Australia a clôturé à son plus haut niveau historique, après une hausse de 1,8 %.

La National Australia Bank a augmenté de 2,3 % pour terminer à son plus haut niveau depuis près de neuf ans.

Les valeurs de la santé ont gagné 1,3 %, soutenues par le géant de la biotechnologie CSL, qui a également fait un bond de 1,3 %.

Le sous-indice de l'énergie a gagné 1 %, suivant la hausse des prix du Brent. Les géants du pétrole et du gaz Woodside Energy et Santos ont augmenté respectivement de 1,7 % et de 0,6 %.

Ramelius Resources a terminé en hausse de 1%, après que le mineur d'or ait confirmé des discussions avec Karora Resources pour une acquisition potentielle de l'opérateur minier basé au Canada.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 1 % pour clôturer à 11 923,72. (1 $ = 1,5094 dollar australien) (Reportage de Megha Rani ; Rédaction de Rashmi Aich)