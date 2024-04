Les marchés boursiers australiens et néo-zélandais seront fermés le jeudi 25 avril, à l'occasion de la fête de l'Anzac Day.

Reuters reprendra sa couverture le vendredi 26 avril.

Les actions australiennes sont restées stables mercredi, les gains des valeurs financières et aurifères ayant été compensés par les pertes des sociétés minières et technologiques, et l'inflation plus élevée que prévu ayant pratiquement anéanti les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt cette année. (Salle de presse de Bengaluru)