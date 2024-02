Les actions australiennes ont chuté jeudi, entraînées par des pertes dans les mines et les banques, tandis que les investisseurs du monde entier attendaient un rapport clé sur l'inflation américaine prévu plus tard dans la journée pour obtenir de nouveaux indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale est susceptible de commencer à réduire les taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 était en baisse de 0,2% à 7.642.700, à 0012 GMT. L'indice de référence a clôturé sans changement mercredi.

Les valeurs minières ont été les plus touchées, déclinant de 0,9% dans ce qui pourrait être leur cinquième session de pertes consécutives. BHP Group et Rio Tinto ont décliné jusqu'à 1% chacun, tandis que Fortescue a perdu jusqu'à 2,2%.

Le mineur diversifié South32 a bondi de 5,3 % et était en passe de réaliser son plus grand gain quotidien depuis près d'un an, après que la société ait annoncé la cession de son projet phare de charbon métallurgique Illawarra en Nouvelle-Galles du Sud pour 1,65 milliard de dollars. L'action figurait parmi les 10 premiers gains de l'indice de référence.

Dans le même temps, les investisseurs ont attendu la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed pour obtenir des indications supplémentaires après qu'une série de données solides, y compris l'inflation, les a incités à réduire les prévisions de réduction des taux d'intérêt pour cette année. Une baisse de l'inflation pourrait renforcer les attentes d'une réduction précoce des taux d'intérêt de la Fed.

À Sydney, les banques ont perdu 0,4 %, Suncorp Group perdant 2,7 %, tandis que Commonwealth Bank of Australia perdait 0,4 %.

Les valeurs énergétiques ont perdu jusqu'à 0,6 % après que les prix du pétrole brut se soient stabilisés à la baisse au cours de la nuit, alors que la Fed a maintenu sa décision de ne pas réduire les taux d'intérêt dans un avenir proche.

Woodside Energy et Paladin Energy ont été parmi les principaux perdants, perdant environ 0,3 % chacun.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a perdu 0,6 % à 11 696,68, un jour après que la banque centrale ait maintenu son taux d'intérêt à 5,5 %.

La Reserve Bank of New Zealand a réitéré la nécessité de maintenir une politique restrictive pendant un certain temps afin de ramener l'inflation en dessous de la limite supérieure de sa fourchette cible de 1 % à 3 %.